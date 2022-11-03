У місцевих бюджетах залишається 8,7 мільярда невикористаної освітньої субвенції, ‒ Мінфін

На рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ залишається 8,7 млрд грн невикористаних залишків коштів освітньої субвенції, що на 3,1 млрд грн більше, ніж на початку року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби станом на 1 жовтня.

Зокрема, залишки накопичено у 1 437 місцевих бюджетах, із них:

у 24 обласних бюджетах ‒ 1,72 мільярда гривень;

у зведеному бюджеті міста Києва ‒ 90,5 млн грн;

у 1 районному бюджеті – 5,2 млн грн;

у 379 бюджетах міських територіальних громад ‒ 3,2 млрд грн;

у 422 бюджетах селищних територіальних громад ‒ 1,8 млрд грн;

у 610 бюджетах сільських територіальних громад ‒ 1,93 мільярда гривень.

Найбільші залишки накопичено в місцевих бюджетах Харківської області – 909,5 млн грн, Одеської області – 802,3 млн грн, Донецькій області – 695,8 млн грн, Київської області – 531,8 млн грн, Дніпропетровської області – 522 млн грн, Львівської області – 336 млн грн, Закарпатської області – 322,4 млн гривень.

Відсутні залишки лише у 27 місцевих бюджетах (1 міський, 12 селищних та 14 сільських територіальних громадах).

Основними причинами накопичення залишків коштів освітньої субвенції у Мінфіні вказують: