БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1288 відвідувачів онлайн
Новини
2 119 5
доходи (445) росія (13641) рубль (328)

Росстат офіційно визнав падіння реальних доходів росіян третій квартал підряд

рубль

Падіння реальних наявних доходів населення РФ у третьому кварталі 2022 року прискорилося до 3,4% у річному порівнянні.

За даними Росстату, у другому кварталі реальні доходи росіян знизились на 0,8%, а у першому кварталі – на 1,2%, повідомляє російський Інтерфакс.

Загалом за січень-вересень 2022 року Росстат оцінює зниження реальних доходів населення РФ у 1,7%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Мінекономрозвитку РФ прогнозує зниження реальних наявних доходів населення РФ на 2,2% у 2022 році.

Нагадаємо, за офіційними даним Росстату, реальні наявні доходи населення РФ загалом за 2021 рік (доходи за вирахуванням обов'язкових платежів, скориговані на індекс споживчих цін) зросли на 3,1%.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а що сталося?
показати весь коментар
03.11.2022 15:31 Відповісти
а навіщо ім доходи? головне-бункерна криса жива
показати весь коментар
03.11.2022 15:47 Відповісти
І це - росстат. Так що сміливо можно множити на 10

До того ж не забувайте про R/P 10 - тобто індекс , що вказує на прірву між прошарком багатих та бідних.

До війни він на немитій був у 2 рази вище ніж в Україні
показати весь коментар
03.11.2022 15:59 Відповісти
Щоб вони усі там ще й передохли від якоїсь невідомої хвороби, яка вражає лише рашистів
показати весь коментар
03.11.2022 17:41 Відповісти
Gģe ģeņgi!
показати весь коментар
03.11.2022 18:19 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 