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Рада запровадила авансовий податок для валютних обмінників

валют,обмін,валюти

Верховна Рада на засіданні у четвер, 3 листопада, прийняла закон "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі".

Прийняття відповідного законопроєкту №7655 у другому читанні та в цілому підтримали 249 нардепів, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із фінальною версією законопроєкту, власники пунктів обміну валют з 1 січня 2023 року зобов'язані сплачувати фіксовану суму авансового внеску з податку на прибуток підприємств за кожний обмінний пункт валют у розмірі:

  • трьох мінімальних заробітних плат за кожний пункт обміну валюти, розташований у населеному пункті з населенням понад 50 тисяч осіб;
  • однієї мінімальної заробітної плати за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований в інших населених пунктах або за їх межами.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, його ухвалення сприятиме зменшенню тіньової складової небанківського сегменту готівкового валютного ринку "за відсутності мотивації для небанківських фінансових установ приховувати реальні обсяги валютно-обмінних операцій, а також можливому зменшенню бюджетних витрат на виконання державними регуляторами наглядових функцій за відповідною діяльністю".

Як повідомлялося, розгляд цього законопроєкту у Верховній Раді ініціював Національний банк України (НБУ).

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видно що керує гетманцев, послідовник колі азірова. Тільки при таких мудаках можливі авансові податки. В усьому світі податки платяться або з доходу або з обороту. Він так і називається - податок на прибуток. А в нас витрати неси, податки наперед плати - скільки тобі в дпс повідомлять, а є в тебе прибуток в результаті нема, нікого не цікавить. Думають більше зібрати.. ага було вже..
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03.11.2022 17:10 Відповісти
Всё верно, "азаровщина"....
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03.11.2022 17:15 Відповісти
Збільшиться вилка між купівлею і продажем валюти і ліві валютчики отримають на добрий відсоток більше...Яким,без сумніву,поділяться з Гетманцевим.Ну не можна отак бездумно обдирати все і вся.Давайте розкуркулимо того Гетманцева і це принесе більше в бюджет ніж всі придумані ним податки.
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03.11.2022 17:22 Відповісти
тупі зелені клоуни, кому ті обмінники потрібні - заходиш на міняйло, повно пропозицій обміну, зеля навіть не буде знати що хто кому обмінює
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03.11.2022 19:06 Відповісти
Хочуть таким чином загнати населення в валютні депозити типу по 37 грн за бакс, а потім успішно конфіскують або видадуть по 37, коли бакс буде 137🤥 нічого нового, це ж було вже)
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03.11.2022 19:22 Відповісти
А міняли в ітозі, з нас здируть гроші...
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03.11.2022 20:34 Відповісти
Зараз вся країна почне меняти валюту на руках.
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04.11.2022 07:20 Відповісти
Ця паскуда ,гетьманцев, робить все щоб бізнес уходив в тінь.
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04.11.2022 09:30 Відповісти
дебіли блд.
****, от чого життя така *****? Чого від раку вмерла моя теща, яка була шикарною людиною і несла в світ тільки добро і щастя, а гніди типу гєтманцева будуть засирать все навкруги до 99 і навіть нежиттю не хворіти??
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04.11.2022 10:10 Відповісти

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