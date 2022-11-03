"Укргазвидобування" відновило буріння свердловин на звільнених територіях

Державне "Укргазвидобування" повернуло контроль над буровими верстатами, які близько семи місяців перебували на окупованих територіях.

Як повідомляє пресслужба компанії, більшість із них вже відновили буріння свердловин на сході України після проведеного ремонту.

Зокрема, одну зі свердловин вже добурили та проводять її випробовування, уточнили в компанії.

"Оскільки верстати знаходилися в зоні бойових дій, вони зазнали пошкоджень різного ступеню. Бурові майданчики також постраждали внаслідок мародерських дій окупантів – частину обладнання розікрали або просто понівечили", – зазначається у повідомленні.

Фахівці "Укргазвидобування" відновлюють бурові верстати і супутнє обладнання після розмінування прилеглих територій і надання дозволів з боку ДСНС.

"У наших планах якнайшвидше повернути до роботи всі верстати, адже саме буріння нових свердловин дає найбільш вагомий і сталий ефект для забезпечення країни власним, українським газом", – зазначив в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олександр Романюк.

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"Укргазвидобування" у 2021 році скоротило валовий видобуток природного газу на 3,7% порівняно з 2020 роком – до 13,67 млрд кубометрів, товарного газу – на 3,6%, до 12,93 млрд кубометрів. При цьому видобуток рідких вуглеводнів знизився на 3,7% – до 614,5 тис. тонн.

У тому ж році "Укргазвидобування" пробурило і підключило до наземної інфраструктури 50 нових свердловин, провело 243 капремонти свердловин, здійснило 609 колтюбінгових операцій, 105 операцій ГРП, 11 операцій з буріння бічних стволів, обладнало системою механізованого видобутку 77 свердловин.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".