Рада прийняла держбюджет на 2023 рік (оновлено)

Верховна Рада на засіданні у четвер, 3 листопада, прийняла закон "Про державний бюджет України на 2023 рік".

Прийняття відповідного законопроєкту №8000 у другому читанні та в цілому підтримали 295 нардепів, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі $38 млрд", – зауважив нардеп.

Як уточнили у пресслужбі Мінфіну, доходи проекту державного бюджету на 2023 рік передбачено у сумі 1 330 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 1 173 млрд грн та доходи спеціального фонду – 156 млрд гривень.

Видатки державного бюджету становитимуть 2 640 млрд грн, у тому числі загального фонду – 2 312 млрд грн та спеціального фонду – 328 млрд гривень.

Дефіцит держбюджету планується на рівні 20,6% ВВП, його планується профінансувати за рахунок збільшення зовнішніх запозичень. У результаті прогнозний обсяг держборгу зросте до 6 423 млрд гривень.

У частині видатків на національну безпеку і оборону спрямують близько 50% всього бюджету – 1 141 млрд грн або 18,2 % ВВП.

Водночас до другого читання передбачено збільшення видатків державного бюджету, зокрема на виплату пенсій – на 39 млрд грн (до 272 млрд грн); а також на фонд ліквідації наслідків збройної агресії – на 16 млрд грн (до 35,5 млрд гривень).

Крім того, до другого читання у держбюджеті передбачено нову бюджетну програму "Державний фонд регіонального розвитку" у сумі 2 млрд гривень.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 31 жовтня схвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів. У допрацьованому проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн. Зокрема, уряд знову заклав 1,4 млрд грн на "телемарафон", а також збільшив на 7 млрд грн видатки на Державний дорожній фонд – до 64,3 млрд грн.

Однак після цього Комітет Верховної Ради з питань бюджету врахував у проєкті закону "Про державний бюджет на 2023 рік" поправки про збільшення видатків на Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на 116 млн грн, а також на 64,76 млн грн – для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і на 12,6 млн грн – для Нацагентства із запобігання корупції (НАЗК).

Комітет також ухвалив пропозицію депутатів збільити бюджетне фінансування політичних партій у наступному році на 519,4 млн грн (порівняно з редакцією Кабміну), додатково виділити 120 млн грн для телеканалу "Рада" та газети "Голос України", а також 38,5 млн грн – на заходи з приватизації держмайна і 10 млн грн – на розвиток фізкультури та спорту.