Найбільший партнер "Газпрому" у Німеччині оголосив про повне припинення постачання російського газу

Німецька компанія Uniper – колись найбільший покупець російського газу у Німеччині і партнер "Газпрому" за проєктом "Північний потік-2" – заявила про повне припинення постачання російського газу.

Як зазначається у пресрелізі компанії, присвяченому результатам роботи за перші 9 місяців 2022 року, "Газпром" почав зменшувати постачання газу за чинним контрактом з 14 червня, що завдало значних збитків компанії.

"Негативний вплив ще більше посилився у третьому кварталі 2022 року через повне припинення будь-яких поставок газу. Для виконання своїх клієнтських контрактів Uniper був змушений купувати газ на спотовому ринку за високими цінами", – констатує компанія.

У квартальному звіті уточнюється, що після перебоїв постачання російського газу для Uniper повністю припинено "Газпромом" з кінця серпня 2022 року.

Як повідомлялося, за підсумками перших трьох кварталів Uniper отримала 40 млрд євро чистого збитку, переважно внаслідок зменшення постачання російського газу.

Зокрема, компанія переплатила приблизно 10 мільярдів євро для заміщення недоотриманих обсягів російського газу і очікує приблизно 31 мільярд євро майбутніх втрат внаслідок переоцінки похідних інструментів і резервів, пов’язаних із скороченням імпорту російського газу. Наразі уряд Німеччини розглядає варіанти націоналізації компанії для її порятунку.

У червні повідомлялося, що німецькі енергетичні компанії RWE і Uniper заявили, що сплатили за російський газ у євро через російський банк "Газпромбанк", як цього вимагала Росія.

Однак "Газпром" 14 липня заднім числом оголосив про форс-мажор за чинними контрактами. Uniper назвала цю заяву необґрунтованою і офіційно відхилила її.