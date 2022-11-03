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газ (7803) Газпром (2522) Німеччина (1835)

Найбільший партнер "Газпрому" у Німеччині оголосив про повне припинення постачання російського газу

uniper

Німецька компанія Uniper – колись найбільший покупець російського газу у Німеччині і партнер "Газпрому" за проєктом "Північний потік-2" – заявила про повне припинення постачання російського газу.

Як зазначається у пресрелізі компанії, присвяченому результатам роботи за перші 9 місяців 2022 року, "Газпром" почав зменшувати постачання газу за чинним контрактом з 14 червня, що завдало значних збитків компанії.

"Негативний вплив ще більше посилився у третьому кварталі 2022 року через повне припинення будь-яких поставок газу. Для виконання своїх клієнтських контрактів Uniper був змушений купувати газ на спотовому ринку за високими цінами", – констатує компанія.

У квартальному звіті уточнюється, що після перебоїв постачання російського газу для Uniper повністю припинено "Газпромом" з кінця серпня 2022 року.

Як повідомлялося, за підсумками перших трьох кварталів Uniper отримала 40 млрд євро чистого збитку, переважно внаслідок зменшення постачання російського газу.

Зокрема, компанія переплатила приблизно 10 мільярдів євро для заміщення недоотриманих обсягів російського газу і очікує приблизно 31 мільярд євро майбутніх втрат внаслідок переоцінки похідних інструментів і резервів, пов’язаних із скороченням імпорту російського газу. Наразі уряд Німеччини розглядає варіанти націоналізації компанії для її порятунку.

У червні повідомлялося, що німецькі енергетичні компанії RWE і Uniper заявили, що сплатили за російський газ у євро через російський банк "Газпромбанк", як цього вимагала Росія.  

Однак "Газпром" 14 липня заднім числом оголосив про форс-мажор за чинними контрактами. Uniper назвала цю заяву необґрунтованою і офіційно відхилила її.

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Топ коментарі
+11
Скупий платить двічі!

Безкоштовний сир лише в мишоловці!

Чи бюргери думали, що раша десятиліттями заливала їх дешевими енергоносіями виключно за красіву морду ліца?

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03.11.2022 14:41
+6
Это ещё одно достижение сына уборщицы заводских сортиров от говна и блевотины ленинградского пролетариаты и вахтёра-стукача того же завода, с погонялом "МногоХодовОчка" считающего себя гениальным стратегом и тактиком.
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03.11.2022 14:48
+6
Не вже стара хвойда меркель та її попрічники не знали що таке диверсифікація та англійське послів'я 'не класти усі яйця в один кошик'? Напевно ж знали. Але мабуть вирішили що вони умніши за інших та авось пронесе.
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03.11.2022 14:56
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Скупий платить двічі!

Безкоштовний сир лише в мишоловці!

Чи бюргери думали, що раша десятиліттями заливала їх дешевими енергоносіями виключно за красіву морду ліца?

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03.11.2022 14:41 Відповісти
Не вже стара хвойда меркель та її попрічники не знали що таке диверсифікація та англійське послів'я 'не класти усі яйця в один кошик'? Напевно ж знали. Але мабуть вирішили що вони умніши за інших та авось пронесе.
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03.11.2022 14:56 Відповісти
та все вони знали !!! судячи з усього на стару гдрівську комсомолку у )(уйло є якійсь значущий компромат ...
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03.11.2022 15:09 Відповісти
Німці не дурні як дехто вважає а хитрі був дешевий газ чому не купувати? Але Росія виявилася ненадійним постачальником.
І Німеччина може знову купувати газ як тільки він буде дешевий -
Кожна людина яка йде на ринок в першу чергу купить саме дешеве а не те що дороге
Ось так із газом.
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03.11.2022 14:46 Відповісти
Это ещё одно достижение сына уборщицы заводских сортиров от говна и блевотины ленинградского пролетариаты и вахтёра-стукача того же завода, с погонялом "МногоХодовОчка" считающего себя гениальным стратегом и тактиком.
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03.11.2022 14:48 Відповісти
погоняло в нього - )(уйло !!!
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03.11.2022 15:10 Відповісти
Здесь налицо предательство Меркель, Северный поток 2 это детище Меркель, она так любила Путина, и так поставила Германию, так ей навредила. Необходимо открывать уголовное дело и разбираться с Меркель.
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03.11.2022 15:10 Відповісти
Путя опять всех переиграл......
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03.11.2022 15:14 Відповісти
Даже сам себя ))))
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03.11.2022 17:20 Відповісти
надо национализировать недвижимость, имущество и активы свинособак по всему миру - так и убытки с лихвой покроют и от зависимости навсегда избавятся
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03.11.2022 16:36 Відповісти
Грязьпром ждут много миллиардные иски.....
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03.11.2022 17:18 Відповісти
Шикарная многоходовочка! Путлер всех переиграл!
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03.11.2022 17:25 Відповісти
Німеччина втрачала морально, а тепер вже і матеріально...
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03.11.2022 19:12 Відповісти
Хто знає, як німецькою буде прощай кацапія назавжди?
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03.11.2022 21:40 Відповісти

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