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Бюджет Росії недорахувався запланованих нафтогазових доходів другий місяць підряд

рубль

Федеральний бюджет РФ за підсумками жовтня 2022 року отримав на 7,5 мільярда рублів менше нафтогазових доходів, ніж очікувалося.

Про це повідомив Мінфін РФ, передає Інтерфакс.

Водночас російське міністерство планує, що вже у листопаді Росія отримає на 282,8 млрд рублів більше нафтогазових доходів, ніж планувалося раніше, завдяки зростанню цін на нафту. Таким чином, сукупний обсяг коштів додаткових нафтогазових доходів з початку року складе 275,2 млрд рублів.

Як повідомлялося, за підсумками вересня 2022 року бюджет РФ недоотримав 22,7 млрд рублів запланованих нафтогазових доходів. 

Однак у серпні вони перевищили план на 85,9 млрд рублів, у липні вони виявилися меншими плану на 74,7 млрд рублів. Нафтогазові доходи російського бюджету за підсумками червня перевищили план на 138,9 млрд руб., у травні перевищення склало 263,7 млрд руб., у квітні вони були меншими плану на 133,1 млрд руб., тоді як у березні вони відставали від плану на 302 млрд рублів.

З урахуванням падіння інших надходжень до федерального бюджету у жовтні Росія почала витрачати кошти з Фонду національного добробуту (ФНД) на покриття дефіциту бюджету у 2022 році.

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So? Бюджет кацапії порахована на ціну нафти $40 за барило. Зараз ціна набагато більша. Просто кацапня не матиме профіциту.
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03.11.2022 14:41 Відповісти
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президенту России Владимиру Путину был представлен доклад, составленный группой экспертов при Совете Безопасности РФ. В докладе представлен детальный анализ текущей ситуации в экономике России и дан прогноз на ближайшие два года, исходя из зафиксированного status quo на 31 октября этого года. Эксперты, среди прочего, указывают на высокую вероятность продовольственного кризиса в России в 2024 году, на фоне роста бедности и падения реальных доходов населения, гораздо большими темпами, чем содержится в докладах с прогнозом от министерства экономики. Критической ситуация названа для сельского хозяйства России в 2024 году, а нехватка сельскохозяйственной продукции может вызвать народные волнения. Безусловно, так как доклад представлял секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, экспертами было отдельно указано, что вины нынешнего министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева в этом нет, более того, Дмитрий делает больше требуемого, особенно в области импортозамещения, но ситуация такова, что 2024 год будет для России самым сложным с 1991 года. Пресловутые 90-е годы покажутся годами процветания и изобилия в сравнении с 2024. Проблемы в области медицины и обеспечения потребностей в лекарственных средствах, также описаны как критические. Отдельно указано, что при текущих тенденциях в 2024 году потребуется международная гуманитарная поддержка России, иначе в некоторых регионах население может оказаться на грани голода и гуманитарной катастрофы.
Путин ведёт страну к нищете, бедности и разрухе. Доклад в основном оставлен без внимания президента, у него сейчас проблемы характера: «мне бы день простоять, да ночь продержаться». 2024 год, видимо, кажется Путину чем-то далеким и несбыточным, его ситуация требует решения прошлых проблем, а не будущих.
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03.11.2022 16:01 Відповісти
Значить менше рашисти будуть вбивати і захоплювати. Тенденція радує.
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03.11.2022 16:22 Відповісти

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