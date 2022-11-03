Бюджет Росії недорахувався запланованих нафтогазових доходів другий місяць підряд

Федеральний бюджет РФ за підсумками жовтня 2022 року отримав на 7,5 мільярда рублів менше нафтогазових доходів, ніж очікувалося.

Про це повідомив Мінфін РФ, передає Інтерфакс.

Водночас російське міністерство планує, що вже у листопаді Росія отримає на 282,8 млрд рублів більше нафтогазових доходів, ніж планувалося раніше, завдяки зростанню цін на нафту. Таким чином, сукупний обсяг коштів додаткових нафтогазових доходів з початку року складе 275,2 млрд рублів.

Як повідомлялося, за підсумками вересня 2022 року бюджет РФ недоотримав 22,7 млрд рублів запланованих нафтогазових доходів.

Однак у серпні вони перевищили план на 85,9 млрд рублів, у липні вони виявилися меншими плану на 74,7 млрд рублів. Нафтогазові доходи російського бюджету за підсумками червня перевищили план на 138,9 млрд руб., у травні перевищення склало 263,7 млрд руб., у квітні вони були меншими плану на 133,1 млрд руб., тоді як у березні вони відставали від плану на 302 млрд рублів.

З урахуванням падіння інших надходжень до федерального бюджету у жовтні Росія почала витрачати кошти з Фонду національного добробуту (ФНД) на покриття дефіциту бюджету у 2022 році.