Німецька Uniper оцінила збитки від зменшення постачання газу з РФ у рекордні 40 мільярдів євро

Основний імпортер газу Німеччини Uniper заявив про збитки у розмірі 40 млрд євро.

Як пише Financial Times, дії Росії з обмеження постачання газу призвели до того, що енергетична група, яка незабаром буде націоналізована, зазнала одних з найбільших збитків у корпоративній історії, передає Forbes.

За перші девʼять місяців року Uniper повідомила про чистий збиток у розмірі 40,4 млрд євро – це різкий стрибок у порівнянні зі збитком у розмірі 4,7 млрд євро, зафіксованим за той же період минулого року.

Доходи у розмірі 213 млрд євро майже втричі перевищують показник у 78 млрд євро за аналогічний період минулого року.

За три місяці з липня до вересня Uniper зафіксувала щоквартальний збиток у розмірі майже 28 млрд євро.

Зазначається, що стрімке зростання цін на газ, викликане вторгненням Росії в Україну та подальшими санкціями з боку західних країн, привело Uniper до кризи і спонукало Берлін націоналізувати групу.

Uniper, колись найбільший імпортер російського газу в Європі, зіткнувся з необхідністю купувати дорожчий газ на спотовому ринку після того, як Москва припинила постачання.

Збиток у розмірі 40,4 млрд євро, за даними Uniper, включає "приблизно 10 млрд євро реалізованих витрат на заміну обсягів і приблизно 31 млрд євро очікуваних майбутніх збитків через вплив оцінки на деривативи та нарощування резервів, повʼязаних із скороченням постачання газу з Росії".

Група заявила, що "спільно працює над індивідуальним рішенням для Uniper" з федеральним урядом Німеччини.