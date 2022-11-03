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Рада звільнила міністра розвитку громад та територій Чернишова

алексей,чернышов

Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України у зв’язку з поданою ним заявою.

Відповідний проєкт постанови №8173 депутати підтримали на засіданні парламенту у четвер, 3 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За відставку Чернишова проголосували 279 нардепів, уточнив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Як повідомлялося, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов напередодні написав заяву про відставку із займаної посади. За даними ЗМІ, після відставки з посади міністра Чернишова призначать головою правління НАК "Нафтогаз України" замість Юрія Вітренка.

Однак Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що таке призначення порушує закон "Про запобігання корупції" і закликало Кабмін не призначати Чернишова очільником "Нафтогазу".

Нагадаємо, Чернишов обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України з березня 2020 року. Раніше він тривалий час очолював концерн "Авек" бізнесмена Олександра Фельдмана, обраного народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя!".

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Посмотрел внимательно на нос этого кадра. И не только я. Беня, посмотрел, буба...
В общем, подходит для них, кошерный нос.
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03.11.2022 16:30 Відповісти

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