Парламент Молдови заборонив роботу магазинів Duty-free

Парламент Молдови 3 листопада затвердив законопроєкт, що забороняє роботу магазинів у форматі Duty-free.

Про це повідомляє Newsmaker.

Зазначається, що парламент остаточно анулював роботу магазинів Duty-free. Передбачається, що магазини продовжать працювати до завершення терміну ліцензії, а після того втратять податкові пільги.

Автори проєкту аргументували його необхідність тим, що це необхідно для рівноправного становища бізнесу на ринку, а Duty-free мають перевагу, оскільки не сплачують ПДВ, акцизи та митні збори. При цьому, за їхніми словами, зазвичай ціни у цих магазинах в рази вищі, ніж у звичайних.

За перше півріччя молдовські Duty-free завдяки своєму формату роботи уникли оподаткування на суму близько 1 млрд леїв (майже 2 млрд грн).