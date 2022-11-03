В Узбекистані не планують відновлювати обслуговування російських платіжних карток "Мир"

Комерційні банки Узбекистану не готові відновити прийом карток російської платіжної системи "Мир".

Про це заявив голова правління центробанку країни Мамарізо Нурмуратов у кулуарах економічного форуму у Самарканді, передає "Коммерсант".



За його словами, наразі для обслуговування карток у системі комерційних банків "існують великі ризики". Водночас він додав, що Росія та Узбекистан працюють над полегшенням проведення безготівкових платежів для росіян. Зокрема, можливе створення механізму, завдяки якому росіяни зможуть купувати суми ще до приїзду до країни.



Як повідомлялося, 23 вересня узбецький єдиний банківський процесинговий центр Uzcard повідомив про зупинення обслуговування карток "Мир" "з технічних причин".

Нагадаємо, що про відмову від роботи з російською платіжною системою заявили спочатку приватні турецькі банки IsBank та DenizBank, 27 вересня до них приєдналися три державні – Ziraat Bankasi, VakifBank та Halkbank. Таким чином, у Туреччині більше не залишилося банків, які приймають російські карти "Мир".

Банки пояснили таке рішення попередженням OFAC, згідно з яким фінансові інститути не зі США, укладаючи угоди з російською Національною системою платіжних карток (НСПК), ризикують виявитися залученими до дій щодо обходу американських санкцій.

Станом на початок вересня карти "Мир" приймалися в 11 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії. Однак у вересні ціла низка банків із цих країн припинила обслуговувати російські картки.

У жовтні також стало відомо, що Шрі-Ланка також відмовилася приймати російські платіжні картки "Мир".