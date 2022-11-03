Екс-керівництво "Укрпатенту" привласнило 250 мільйонів під виглядом закупівлі бронежилетів для ЗСУ, – ДБР

Правоохоронці викрили колишнього в.о. держсекретаря Мінекономіки, керівництво держпідприємства "Укрпатент", а також керівника однієї з благодійних організацій на заволодінні державними коштами у розмірі 250 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, ці гроші перераховувалися на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді розкрадалися.

"Керівник держпідприємства мав залишок коштів на рахунку, які міг витратити виключно на статутні потреби. Проте він вирішив заволодіти ними. Директор ДП залучив спільників – головного бухгалтера, яка склала бухгалтерські та фінансові документи для оборудки, а також в.о. державного секретаря профільного Міністерства. Остання мала погодити здійснення правочину та створити умови для приховування злочину", – пояснюють схему у ДБР.

За даними слідства, для привласнення коштів залучили благодійну організацію. Її директор надав завідомо неправдиві відомості та документи про нібито потребу у закупівлі бронежилетів для ЗСУ. Перераховані "благодійнику" гроші перевели у готівку через фіктивні фірми та привласнили учасники оборудки.

У ДБР додали, що після цього директор "Укрпатенту" виїхав за межі держави, підстави для його виїзду наразі перевіряються. Водночас виконувачка обов’язків держсекретаря Міністерства звільнилася з роботи.

"Невдовзі після вчинення злочину, дії правопорушників були викриті працівниками ДБР, які в найкоротші терміни здобули доказову базу протиправних дій посадовців. На рахунки підприємств, що були залучені у схемі виводу коштів, накладено арешти, вжито заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків", – наголосили правоохоронці.

Так, директору та головному бухгалтеру держпідприємства, в.о. державного секретаря міністерства та директору благодійної організації повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Максимальне покарання за цими статтями передбачає позбавлення волі до 12 років.