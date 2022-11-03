На лівому березі Києва запроваджують екстрені аварійні відключення світла

У Києві на Лівому березі 3 листопада запровадять екстрені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляється на сайті YASNO.

"Увага! За вказівками "Укренерго" на лівому березі Києва будуть екстрені аварійні відключення. Це потрібно, щоб уникнути масових аварій у Дніпровському та Дарницькому районах. Графіки відключень для цих районів неактуальні, поки ситуацію не стабілізують. Тримаймося", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав обленерго обсяги для обмеження електропостачання у Києві й 10 областях.