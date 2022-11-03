Інфляція у Туреччині вперше за 24 роки перевищила 85%

Темпи зростання споживчих цін у Туреччині у жовтні прискорилися за підсумками 17-го місяця поспіль, вперше за 24 роки перевищивши позначку 85%.

Про це свідчать дані статистичного інституту країни Turkstat, передає Інтерфакс-Україна.

Так, минулого місяця ціни (індекс CPI) збільшилися на максимальні з червня 1998 року 85,51% у річному вираженні. У вересні інфляція становила 83,45%.



Результат загалом збігся із середнім прогнозом аналітиків, опитаних FactSet та Trading Economics.



Зростання споживчих цін у жовтні становило 3,54% щодо попереднього місяця. У вересні показник дорівнював 3,08%.



Зазначається, що прискорення інфляції спричинене насамперед зростанням цін на транспортні послуги, харчі та безалкогольні напої.



Незважаючи на рекордні темпи інфляції, Центробанк Туреччини у жовтні знову знизив ключову процентну ставку на 1,5 процентних пункта до 10,5%. Центробанк сигналізував про готовність знову знизити ставку на аналогічну величину наступного засідання, після чого цикл пом'якшення грошово-кредитної політики, ймовірно, завершиться.



Тим часом темпи зростання цін виробників (індекс PPI) у країні у жовтні прискорилися до 157,7% у річному вираженні порівняно зі 151,5% місяцем раніше. Це рекордне зростання з початку ведення розрахунків у 1983 році.



Щодо вересня індикатор збільшився на 7,8% після зростання на 4,8% на місяць раніше.