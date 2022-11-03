Українська IT-армія отримала доступ до мереж Центробанку РФ
Українська IT-армія отримала доступ до мереж Центрального банку РФ.
Про це повідомляє представництво IT ARMY of Ukraine в Telegram.
Зазначається, що українські хакери отримав "багато цікавого" про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їх вихідні файли, принципи їх взаємодії, системи КЗІ та інші матеріали, що циркулюють в мережах ЦБРФ та вже аналізуються українськими фахівцями.
"Наразі ми публікуємо для громадськості перші 27 тис. файлів, з якими ви можете ознайомитись, проаналізувати, зробити відповідні висновки та вчинити певні дії", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у вересні українські хакери атакували російську платіжну систему "Мир".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар03.11.2022 12:19 Відповісти Мені подобається 13
Єто Другоє
показати весь коментар03.11.2022 12:43 Відповісти Мені подобається 2
Алекс Скела
показати весь коментар03.11.2022 12:20 Відповісти Мені подобається 5
krot_lub
показати весь коментар03.11.2022 13:34 Відповісти Мені подобається 2
Наталья Алексеева b53ae513
показати весь коментар03.11.2022 13:41 Відповісти Мені подобається 1
olena khilomer
показати весь коментар03.11.2022 13:54 Відповісти Мені подобається 1
Beloded Viktor
показати весь коментар03.11.2022 15:27 Відповісти Мені подобається 0
Maryna Solska e862e0af
показати весь коментар03.11.2022 18:19 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...