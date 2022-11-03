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Українська IT-армія отримала доступ до мереж Центробанку РФ

рф,цб

Українська IT-армія отримала доступ до мереж Центрального банку РФ.

Про це повідомляє представництво IT ARMY of Ukraine в Telegram.

Зазначається, що українські хакери отримав "багато цікавого" про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їх вихідні файли, принципи їх взаємодії, системи КЗІ та інші матеріали, що циркулюють в мережах ЦБРФ та вже аналізуються українськими фахівцями.

"Наразі ми публікуємо для громадськості перші 27 тис. файлів, з якими ви можете ознайомитись, проаналізувати, зробити відповідні висновки та вчинити певні дії", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у вересні українські хакери атакували російську платіжну систему "Мир".

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Гроши перегнали ? Пора повернути гроши сбербанку вкрадені московитами у 1991 році з України
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03.11.2022 12:19 Відповісти
А їм нехай залишиться СПЕРМбанк по губам
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03.11.2022 12:43 Відповісти
Тіко можновладців не підпускайте!
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03.11.2022 12:20 Відповісти
№ карточки кому казати?
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03.11.2022 13:34 Відповісти
За мной не занімать
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03.11.2022 13:41 Відповісти
Здесь и пишите
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03.11.2022 13:54 Відповісти
А, вот почему мобикам задержали выплаты...
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03.11.2022 15:27 Відповісти
Заходить голова банку рф наїб....чорт...набіулліна на свій банк, а там немає нічого, тільки велика-велика дупа.
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03.11.2022 18:19 Відповісти

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