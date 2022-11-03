Росія втратила в Україні вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років в Афганістані, – Залужний

Із лютого 2022 року українські військові знищили 278 російських літаків, що в 2 рази більше, ніж СРСР втратив за десять років війни в Афганістані.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Telegram.

"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків РФ, ніж втрачено Радянським союзом за 10 років війни в Афганістані – 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації", – наголосив він.

Як повідомлялося, Росія лише за 31 жовтня випустила по території України ракет різних типів та безпілотних літальних апаратів загальною вартістю близько $760 млн.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ та станом на кінець вересня Україна отримала як трофеї майже 400 танків, 700 одиниць бронетехніки та 170 артилерійських систем. Це більше, ніж постачали найбільші країни-партнери.