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Новини Війна
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Росія втратила в Україні вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років в Афганістані, – Залужний

грач,су25

Із лютого 2022 року українські військові знищили 278 російських літаків, що в 2 рази більше, ніж СРСР втратив за десять років війни в Афганістані.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Telegram.

"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків РФ, ніж втрачено Радянським союзом за 10 років війни в Афганістані – 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації", – наголосив він.

Як повідомлялося, Росія лише за 31 жовтня випустила по території України ракет різних типів та безпілотних літальних апаратів загальною вартістю близько $760 млн.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ та станом на кінець вересня Україна отримала як трофеї майже 400 танків, 700 одиниць бронетехніки та 170 артилерійських систем. Це більше, ніж постачали найбільші країни-партнери.

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А нелюдів вже щонайменьше вп'ятеро більше, а їм начхати на це!

Реальні вар'яти!
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03.11.2022 13:05 Відповісти
Росія встратила більше літаків ніж римська імперія за час свого існування.
В Афганістані були лише рогатки та автомати, а потім зявилися стінгери.
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03.11.2022 14:27 Відповісти
Тупгон
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03.11.2022 22:32 Відповісти

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