Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань щодо "зернової угоди", – МЗС

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань щодо "зернової угоди".

Про це повідомляє речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

За його словами, президент РФ Владімір Путін заявив, що Росія вирішила розблокувати зернову угоду після надання Україною "ґарантій" про невикористання зернового коридору в військових цілях.

"Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди...Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку. Ніяких нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала", – наголосив Ніколенко.

Він підкреслив, що Москва повернулася до "зернової угоди" завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок. Повернення Росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат", – додав речник українського МЗС.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про відновлення роботи "зернового коридору" після того, як Росія вирішила відновити участь у чорноморській зерновій ініціативі. У Міноборони РФ заявили, що за сприяння ООН та Туреччини Росія отримала "письмові гарантії від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій".

Нагадаємо, 31 жовтня Міноборони Росії заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".