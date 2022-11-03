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Ірпінь (29) міст (376) Укравтодор (724)

"Укравтодор" завершив ремонт мосту, який завадив окупантам "взяти Київ за три дні". ФОТО

міст

"Укравтодор" завершив відновлення мосту через річку Ірпінь на трасі М-06 Київ – Чоп у селі Стоянка. Він був зруйнований у перші дні наступу російських військ, що не дозволило окупантам підійти до столиці.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Зруйнований в кінці лютого міст по Житомирській трасі став суттєвою перешкодою для планів окупантів "взяти Київ за три дні", – додав міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

Зазначається, що після остаточного звільнення північної частини України від російських військових, дорожники облаштували тимчасову об'їздну дорогу та понтонну переправу. Однак, проїхати там міг лише легковий транспорт, вантажівкам доводилося об'їжджати зайві десятки кілометрів.

Після деокупації менш ніж за два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мосту. Вже у травні відновили рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту, та розпочали капітальну відбудову правої частини зруйнованого мосту. Вона почала працювати 3 листопада.

Укравтодор завершив ремонт мосту, який завадив окупантам взяти Київ за три дні 01

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Якби не ЗЕлені зрадники з ОПи, та якби так само були зруйновані мости на півдні в перші часи вторгнення, то зараз Херсон і Марік і Мелітополь з Бердянськом були наші... А так ще не зрозуміло кільки наших вояків поляже, щоб все це відвоювати у москальської сарани, скільки ще міст та містечок буде зруйновано москалями... Це і є справжня ціна "вибору па-пріколу" у 2019, коли тупі "какієразніци" обрали ватного промоскальського блазня...
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03.11.2022 12:41 Відповісти
А якщо полізуть тим самим шляхом, не дай Боже, знов підривати?!
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03.11.2022 13:43 Відповісти
на часм війни підійшло б що небудь тимчасове, але на тимчасовому багато бабла не попилиш
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03.11.2022 13:47 Відповісти
Відроджують. Молодці. Дуже добре.
Дураки та відсутність доріг , це про мацкалів
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03.11.2022 16:06 Відповісти

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