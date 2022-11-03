"Укравтодор" завершив ремонт мосту, який завадив окупантам "взяти Київ за три дні". ФОТО

"Укравтодор" завершив відновлення мосту через річку Ірпінь на трасі М-06 Київ – Чоп у селі Стоянка. Він був зруйнований у перші дні наступу російських військ, що не дозволило окупантам підійти до столиці.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Зруйнований в кінці лютого міст по Житомирській трасі став суттєвою перешкодою для планів окупантів "взяти Київ за три дні", – додав міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

Зазначається, що після остаточного звільнення північної частини України від російських військових, дорожники облаштували тимчасову об'їздну дорогу та понтонну переправу. Однак, проїхати там міг лише легковий транспорт, вантажівкам доводилося об'їжджати зайві десятки кілометрів.

Після деокупації менш ніж за два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мосту. Вже у травні відновили рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту, та розпочали капітальну відбудову правої частини зруйнованого мосту. Вона почала працювати 3 листопада.