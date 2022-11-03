Швейцарія виділить Україні $100 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури

Уряд Швейцарії надасть Україні додаткових 100 млн швейцарських франків (майже $100 млн) на проєкти з підтримки термінового відновлення енергетичної інфраструктури в межах плану дій щодо надання допомоги нашій країні в зимовий період.

Про це йдеться у заяві швейцарського уряду, передає Укрінформ.

"На додаток до нинішньої гуманітарної діяльності в Україні та регіоні Швейцарія виділяє 100 млн швейцарських франків на проєкти підтримки термінового відновлення енергетичної інфраструктури та полегшення нестабільної гуманітарної ситуації", – наголосили в уряді.

Зазначається, що Швейцарія допомагає Україні закуповувати джерела енергії й запасні частини, бере участь у ремонті систем залізничних скріплень (для перевезення важких вантажів, таких як зерно). Також країна надає гуманітарну допомогу тим, хто найбільше постраждав від війни в Україні, допомагає підготуватися до зими, зокрема, це заміна вікон, забезпечення утеплення та харчування тощо.

Крім того, наразі уряд країни розглядає, чи може Швейцарія постачати додаткові товари допомоги, такі як генератори, насоси або установки для очищення води.

Федеральна рада подасть запит до парламенту про додатковий кредит у розмірі 76 млн швейцарських франків для покриття цих витрат.