НАЗК закликає уряд не призначати міністра Чернишова очільником "Нафтогазу"
Призначення міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова керівником НАК "Нафтогаз України" є незаконним, оскільки порушує закон "Про запобігання корупції".
Про це йдеться у листі очільника Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова прем’єр-міністру Денису Шмигалю, передає LIGA.net.
За його словами, Кабінет міністрів, членом якого є Чернишов, виконує впродовж тривалого часу функції загальних зборів "Нафтогазу" та наглядової ради компанії.
Водночас норми закону "Про запобігання корупції" прямо забороняють чиновникам і держслужбовцям влаштовуватися на роботу в юридичні особи, якщо ці компанії підпадали під їхній контроль або нагляд. Заборона діє протягом року з моменту припинення ним функцій держави.
"Таким чином, призначення будь-якого з членів Кабінету міністрів до НАК "Нафтогаз України" за вказаних обставин є незаконним", – йдеться в листі.
Чернишова, за даними джерел видання, Кабмін може призначити керівником "Нафтогазу" 3 листопада.
Напередодні міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов написав заяву про відставку із займаної посади, вона вже зареєстрована у Верховній Раді. За даними ЗМІ, після відставки з посади міністра Чернишова призначать головою правління НАК "Нафтогаз України", з якої Кабмін вже звільнив Юрія Вітренка.
Чернишов обіймає посаду міністра розвитку громад та територій України з березня 2020 року. Раніше він тривалий час очолював концерн "Авек" бізнесмена Олександра Фельдмана, обраного народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя!".
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Але ж ЗЄ-владі не вперше порушувати законодавство. Вітренка вони призначили теж протизаконно і нічого.
А щоб ніхто не сумнівався дєрмак замовить відосика зеленському і той справно прочитає з писульки що треба.
Якщо хтось сподівається, що велика перемога героїчної Української Нації над збіговиськом роzійських чортів "все спише" -- він глибоко і фундаментально помиляється.
Всі питання, до всіх без винятку чиновкиків в один момент стануть на часі.
А мотивувати суспільство буде кров і сльози сотень і сотень тисяч українців.
Хоча норми закону "Про запобігання корупції" передбачають таку заборону, але відповідальність за порушення заборони звичайно, що «забули» прописати.
Так хай у Фельдмана в "Опозиційній платформі - За життя!" і працює, мало того вони можуть ще послужити народу і державі всю цю кодлу повинно було обміняти на наших полоненних якщо з них мона взяти щос крім аналізів і вкраденого у народа коштів за рахунок коррупції і преференцій у бізнесі, і деж можна знайти порядних людей для держслужбі серед українців? незважаючи що сотні тисяч українців боронять країну на передовій, але ж потрібні професіонали які професіонально розкрадають країну і постійно займають високі посади при любій владі , переходячи із одного міністра до іншого ну просто незамінні многостаночні професіонали хлібних місц .
Ищите в человеке три черты: интеллект, энергию и честность. Если у него нет последней черты, даже не беспокойтесь о двух других.Цитата из книги https://mybook.ru/author/uorren-baffett/pravila-bogatstva-uorren-baffet/ «Правила богатства. Уоррен Баффет»
Співпадіння???
Херсонщину теж здавали, як і вагнерівців??
Азовців «чомусь»бояться призначати після звільнення з полону!!