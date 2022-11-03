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Новини
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Нафтогаз (3276) НАЗК (501) Олексій Чернишов (97)

НАЗК закликає уряд не призначати міністра Чернишова очільником "Нафтогазу"

чернишов

Призначення міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова керівником НАК "Нафтогаз України" є незаконним, оскільки порушує закон "Про запобігання корупції".

Про це йдеться у листі очільника Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова прем’єр-міністру Денису Шмигалю, передає LIGA.net.

За його словами, Кабінет міністрів, членом якого є Чернишов, виконує впродовж тривалого часу функції загальних зборів "Нафтогазу" та наглядової ради компанії.

Водночас норми закону "Про запобігання корупції" прямо забороняють чиновникам і держслужбовцям влаштовуватися на роботу в юридичні особи, якщо ці компанії підпадали під їхній контроль або нагляд. Заборона діє протягом року з моменту припинення ним функцій держави.

"Таким чином, призначення будь-якого з членів Кабінету міністрів до НАК "Нафтогаз України" за вказаних обставин є незаконним", – йдеться в листі.

Чернишова, за даними джерел видання, Кабмін може призначити керівником "Нафтогазу" 3 листопада.

Напередодні міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов написав заяву про відставку із займаної посади, вона вже зареєстрована у Верховній Раді. За даними ЗМІ, після відставки з посади міністра Чернишова призначать головою правління НАК "Нафтогаз України", з якої Кабмін вже звільнив Юрія Вітренка.

Чернишов обіймає посаду міністра розвитку громад та територій України з березня 2020 року. Раніше він тривалий час очолював концерн "Авек" бізнесмена Олександра Фельдмана, обраного народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя!".

Автор: 
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Топ коментарі
+16
Як Дєрмак накаже так і буде і ніякі там НАЗК не вплинуть на рішення зрадника і агента кремля, як і будь-хто інший.
А щоб ніхто не сумнівався дєрмак замовить відосика зеленському і той справно прочитає з писульки що треба.
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03.11.2022 09:57
+14
Отаке...

Але ж ЗЄ-владі не вперше порушувати законодавство. Вітренка вони призначили теж протизаконно і нічого.
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03.11.2022 09:50
+12
Росія захопила частину території України і намагається загарбати ще, а корупція на державному рівні тим часом, під прикриття війни і жертвенности народів України, захоплює НАК Нафтогаз ?!
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03.11.2022 09:58
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Отаке...

Але ж ЗЄ-владі не вперше порушувати законодавство. Вітренка вони призначили теж протизаконно і нічого.
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03.11.2022 09:50 Відповісти
Як Дєрмак накаже так і буде і ніякі там НАЗК не вплинуть на рішення зрадника і агента кремля, як і будь-хто інший.
А щоб ніхто не сумнівався дєрмак замовить відосика зеленському і той справно прочитає з писульки що треба.
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03.11.2022 09:57 Відповісти
Росія захопила частину території України і намагається загарбати ще, а корупція на державному рівні тим часом, під прикриття війни і жертвенности народів України, захоплює НАК Нафтогаз ?!
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03.11.2022 09:58 Відповісти
И чего Вы спрашиваете? Не видите -- что зе-команда вытворяет? Они ж всё-таки дети коломойского. А он еще живой, и здесь, и у него всё ещё хороший аппетит.
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03.11.2022 14:56 Відповісти
И что КМУ ТАКЖЕ САМО С ТАКИМ ЖЕ НАРУШЕНИЕМ НАЗНАЧИЛ ВИТРЕНКО ГЛАВОЙ НАК НАФТОГАЗ ПОСЛЕ УХОДА С ДОЛЖНОСТИ МИНИСТРА ИЛИ ЗАМА ТОЧНО НЕ ПОМНЮ УЖЕ,. нашему КМУ как то навалять на закон Конституцию например вопиющий факт более года это УСТАНОВЛЕНИЕ ТАРИФА НА ЭЛЕТКРОЭНЕРГИЮ БЫТОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НАСЕЛЕНИЕ.. так вот согласно Конституции и Закона о КМУ.. у нашего правительства НЕТ таких полномочий..они САМИ СЕБЕ прописали эти Полномочия и право в какой то постанове в вопросах регулирования Поставщика последней надежды ПОН.. еще Пример КСУ признал Указ Порошенко о назначении членов и Главы НКРЕКП.... НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ и дал срок власти определить статус или в Конституцию права Президента принять норму что такое право есть у Президента или переподчинить НКРЕКП КМУ прописав уточнения в законах и Конституции или Раде опять же изменив нормативную бузу..... Бубочка подождал ничего не изменил.... ну приняли они кое что в Законе о НКРЕКП прописали а сути не изменили и по новой Президент рулит НКРЕКП Глава и члены назначаются им же и сейчас по новой возобновленное дело Роттердам + САП начало по новой и воз и ныне там...
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03.11.2022 10:08 Відповісти
Я вас умоляю, не призначат цього, бо він процював у держструктурі, призначат беніну макаку, яка не працювала, у бені ціх макак як у пуйла пушечного м'яса
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03.11.2022 10:11 Відповісти
хто Тобі сказав,що ця макака ,не є макакою "бенямойского"???не сміши мої старі мешта
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03.11.2022 10:19 Відповісти
Так я і не кажу. Я маю на увазі, що для ******** перешкод неіснує (для обдіралова баранів)
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03.11.2022 10:22 Відповісти
Скасувать той нафтогаз нах посередницька фірма
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03.11.2022 10:12 Відповісти
Нафтогаз - це розбійник на великій дорозі, який грабує усіх хто проходить поруч, «узаконена» кормушка зрадників і корупціонерів при владі, що паразитують на мільярних потоках природної монополії, висмоктуючи останні соки із без цього обдертого ними народу.
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03.11.2022 11:54 Відповісти
Пацаны, угадайте откуда я знаю, что вы поклонники Юльки? ))))
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03.11.2022 17:26 Відповісти
Зелені дебіли взагалі загубились.
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03.11.2022 10:14 Відповісти
Не розгубились, а продовжують служити https://biz.censor.net/comments/locate/3377999/0192134a-bd1d-724d-bc4e-73015c72dc0e
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03.11.2022 14:57 Відповісти
Черговий тест на банальну притомність зе-влади.

Якщо хтось сподівається, що велика перемога героїчної Української Нації над збіговиськом роzійських чортів "все спише" -- він глибоко і фундаментально помиляється.

Всі питання, до всіх без винятку чиновкиків в один момент стануть на часі.

А мотивувати суспільство буде кров і сльози сотень і сотень тисяч українців.
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03.11.2022 10:19 Відповісти
а васька слушает да ест!У цих васьок нема інстинкту самозбереження,навіть януковіч мав чуйку.Там любого ваську береш він у корубції,це за них почалася війна,тільки воює і гине український народ,а вони продовжують грабувати.Ці х...лики переплутали свої штопані корпоративчики з Україною.ЗСУ покрошить парашу і без всяких назк прийде за ними а ми допоможемо.
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03.11.2022 10:29 Відповісти
Якщо НАЗК закликає не призначати, то неодмінно призначать - такі люди потрібні дєрьмаку.
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03.11.2022 10:38 Відповісти
З таким верховенством права і закону у ЄС не приймуть, ще можуть і статусу позбавити, рахунків в офшорах, вілл, яхт.
Хоча норми закону "Про запобігання корупції" передбачають таку заборону, але відповідальність за порушення заборони звичайно, що «забули» прописати.
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03.11.2022 12:04 Відповісти
це одна з найбільших мерзот.і злодій....ця зе шобла просто не має границь....мерзоти
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03.11.2022 10:41 Відповісти
А хто сказав, що наш уряд щось вирішує? У нас Офісно-презедентська система правління.
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03.11.2022 10:44 Відповісти
Зе власть очередной раз высрется на закон и подотрется конституцией беспредельщики бени в действии
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03.11.2022 11:00 Відповісти
Хто там тепер новий херпрокурор? Чи це вже не його комптенція. Так сталося, що захистити Конституцію та закон від мародерів у владі на найвищих посадах уже нікому..
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03.11.2022 12:14 Відповісти
та цирку пох
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03.11.2022 11:38 Відповісти
Чернишов обіймає посаду міністра розвитку громад та територій України https://biz.censor.net/news/3179482/rada_naznachila_novyyi_sostav_kabmina_obnovleno За даними ЗМІ, після відставки з посади міністра https://biz.censor.net/news/3377472/*************************************************************************************, Раніше він тривалий час очолював концерн "Авек" бізнесмена Олександра Фельдмана, обраного народним депутатом від партії "Опозиційна платформа - За життя!". Джерело: https://biz.censor.net/n3377999

Так хай у Фельдмана в "Опозиційній платформі - За життя!" і працює, мало того вони можуть ще послужити народу і державі всю цю кодлу повинно було обміняти на наших полоненних якщо з них мона взяти щос крім аналізів і вкраденого у народа коштів за рахунок коррупції і преференцій у бізнесі, і деж можна знайти порядних людей для держслужбі серед українців? незважаючи що сотні тисяч українців боронять країну на передовій, але ж потрібні професіонали які професіонально розкрадають країну і постійно займають високі посади при любій владі , переходячи із одного міністра до іншого ну просто незамінні многостаночні професіонали хлібних місц .
Ищите в человеке три черты: интеллект, энергию и честность. Если у него нет последней черты, даже не беспокойтесь о двух других.Цитата из книги https://mybook.ru/author/uorren-baffett/pravila-bogatstva-uorren-baffet/ «Правила богатства. Уоррен Баффет»
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03.11.2022 14:08 Відповісти
Не назначати !
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03.11.2022 14:56 Відповісти
Шмигаль зайнятий прогнозами вступу України до ЄС.
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03.11.2022 14:59 Відповісти
»Чомусь» Стефанчук~Зеленський затято призначають на «хлєбниє посади» не фахівців, а типових пройдисвітів, як і на Дніпропетровщині, разом із корабельними СОСНИми???
Співпадіння???
Херсонщину теж здавали, як і вагнерівців??
Азовців «чомусь»бояться призначати після звільнення з полону!!
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03.11.2022 15:32 Відповісти

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