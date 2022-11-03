Запорізька АЕС знову знеструмлена, окупанти намагатимуться підключити її до окупованих Криму та Донбасу

У середу, 2 листопада, в результаті російських обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв’язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів", – йдеться у повдомлені.

Зазначається, що наразі схема живлення власних потреб АЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан.

В "Енергоатомі" уточнили, що пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення Запорізької АЕС залишається на 15 діб. Водночас через окупацію станції і втручання представників "Росатому" в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені.

Пізніше в компанії наголосили, що вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою окупантів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.

"Найближчим часом вони намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу", – зазначають атомники.

Раніше повідомлялося, що окупанти почали самовільне будівництво невідомої споруди на майданчику сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.