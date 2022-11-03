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електроенергія (4083) Укренерго (1900)

"Укренерго" попередило про відключення світла у Києві та десяти областях

світло

У четвер, 3 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що в Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень (ГАВ). Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів.

Водночас для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень (ГПВ).

"У цьому форматі надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)", – пояснюють в "Укренерго".

У компанії нагадали, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

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Мені цікаво, а хтось знає відповідь на питання: нахіба у світі існує така організація, як оон, у той час, коли країна-терорист планомірно та безкарно на протязі 8 місяців знищує мирне населення та інфраструктуру сусідньої незалежної суверенної держави?
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03.11.2022 09:26 Відповісти

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