Не витримали без віскі і коньяку: Росія дозволила "сірий" імпорт елітного алкоголю

Мінпромторг РФ включив алкоголь та продукцію студій Marvel, Disney Pixar та DC Comics до переліку товарів, які можна ввозити у Росію без дозволу виробників та правовласників за схемою так званого "сірого" імпорту.

У російському міністерстві пояснили, що механізм "паралельного" імпорту тепер поширюватиметься на алкоголь, який зараз не виробляється у Росії, пише місцеве видання "Коммерсант".

До оновленого списку входять такі алкогольні бренди, як Jеgermeister, Jameson, Jim Beam, Johnnie Walker, Absolut, Aperol, White Horse, Wiliam Lawsons, Hennessy, Moet, Bacardi, Baileys, Capitan Morgan.

До списку "паралельного" імпорту російський Мінпромторг також включив продукцію Marvel, Disney Pixar та DC Comics.

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Як повідомлялося, раніше російська Асоціація компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ, включає мережі X5 Group, "Магніт", "Лєнта", Auchan та інші) закликала уряд РФ включити до переліку дозволених до "паралельного" імпорту до Росії товарів ряд алкогольних брендів, включаючи Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel’s та Hennessy.

Російські мережі магазинів скаржилися, що асортимент імпортного алкоголю у російських торгових мережах з початку літа скоротився на 40-95% в залежності від категорії, у найближчі місяці він може зменшитися ще на 40-50%.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну із Росії пішли або призупинили постачання продукції до країни-агресора низка виробників елітного алкоголю, зокрема, Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut), Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar's, William Lawson's), Brown-Forman (Jack Daniel , Finlandia), Moet Hennessy. США повністю заборонили експорт алкоголю до Росії, а ЄС – постачання алкоголю дорожче 300 євро за одиницю товару.

За даними АКОРТ, компанії, що призупинили постачання в Росію, забезпечували 66% імпорту віскі, 63% поставок рому, 82% коньяку і 100% ігристих вин з Шампані.

За підсумками першого півріччя імпорт міцних напоїв до Росії впав майже на 35%, до 32,65 млн л, а віскі – майже на 50%, до 11,8 млн л.