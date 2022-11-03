Німеччина передасть 500 автомобілів для українських прикордонників
Німеччина передасть Україні 500 автомобілів для патрулювання кордону.
Як повідомляється на сайті уряду Німеччини, 22 з них уже доставлені, інформує Інтерфакс-Україна.
"Військова підтримка України у плануванні/виконанні: 478 прикордонних машин", – зазначається у повідомленні.
Крім того, Німеччина передала Україні 17 важких та середніх мостових систем, а також два автонавантажувачі.
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Степан Лукашёв
показати весь коментар03.11.2022 09:29 Відповісти Мені подобається 4
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