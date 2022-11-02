В Бюджет-2023 додали 520 млн грн на партії та ще 120 млн - на телеканал "Рада" (оновлено)

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив доопрацьований проєкт закону "Про державний бюджет на 2023 рік" для прийняття у другому читанні.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Він уточнив, що рішення схвалити поданий Кабміном проєкт документу підтримали 29 із 30 членів бюджетного комітету.

Железняк уточнив, що додатково під час засідання Комітету депутати врахували поправку про збільшення видатків на Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на 116 млн грн, а також на 64,76 млн грн – для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і на 12,6 млн грн – для Нацагентства із запобігання корупції (НАЗК).

За словами депутата, Комітет також ухвалив пропозицію депутатів збільити бюджетне фінансування політичних партій у наступному році на 519,4 млн грн (порівняно з редакцією Кабміну), додатково виділити 120 млн грн для телеканалу "Рада" та газети "Голос України", а також 38,5 млн грн – на заходи з приватизації держмайна і 10 млн грн – на розвиток фізкультури та спорту.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 31 жовтня схвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів.

У допрацьованому проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн. Зокрема, уряд знову заклав 1,4 млрд грн на "телемарафон", а також збільшив на 7 млрд грн видатки на Державний дорожній фонд – до 64,3 млрд грн.

У підсумку доходи в доопрацьованому урядом до другого читання проекті держбюджету-2023 становлять 1 329,26 млрд грн, витрати – 2 580,68 млрд грн, граничний обсяг дефіциту – 1 296,54 млрд грн або 20,6% ВВП, граничний обсяг державного боргу – 6 422,75 млрд грн.