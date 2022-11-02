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В Бюджет-2023 додали 520 млн грн на партії та ще 120 млн - на телеканал "Рада" (оновлено)

депутат,вр,рада,верховна

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив доопрацьований проєкт закону "Про державний бюджет на 2023 рік" для прийняття у другому читанні.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Він уточнив, що рішення схвалити поданий Кабміном проєкт документу підтримали 29 із 30 членів бюджетного комітету.

Железняк уточнив, що додатково під час засідання Комітету депутати врахували поправку про збільшення видатків на Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на 116 млн грн, а також на 64,76 млн грн – для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і на 12,6 млн грн – для Нацагентства із запобігання корупції (НАЗК).

За словами депутата, Комітет також ухвалив пропозицію депутатів збільити бюджетне фінансування політичних партій у наступному році на 519,4 млн грн (порівняно з редакцією Кабміну), додатково виділити 120 млн грн для телеканалу "Рада" та газети "Голос України", а також 38,5 млн грн – на заходи з приватизації держмайна і 10 млн грн – на розвиток фізкультури та спорту.

Читайте також: Кабмін покращив прогноз курсу гривні у проєкті бюджету на 2023 рік

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 31 жовтня схвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів.

У допрацьованому проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн. Зокрема, уряд знову заклав 1,4 млрд грн на "телемарафон", а також збільшив на 7 млрд грн видатки на Державний дорожній фонд – до 64,3 млрд грн.

У підсумку доходи в доопрацьованому урядом до другого читання проекті держбюджету-2023 становлять 1 329,26 млрд грн, витрати – 2 580,68 млрд грн, граничний обсяг дефіциту – 1 296,54 млрд грн або 20,6% ВВП, граничний обсяг державного боргу – 6 422,75 млрд грн. 

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Топ коментарі
+6
я в ауті... у нас війна, купа людей без житла, купа людей в квартирах де може просто не стати тепла, з протязнутою рукою ходимо по миру бо грошей не ма своїх побита економіка та інше а ми про партії та ії фінансування з бюджету , чи ми вже зовсім з глузду зїхали ?
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03.11.2022 08:27
+4
А кому потрібний той їб@чий канал рада?
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03.11.2022 09:12
+3
От прям бачу, як солдати в окопах прокидаються зранку і включають телеканал Рада шоб подивитись шож там сьогодні покажуть.
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03.11.2022 09:17
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Правила форума Рада форумчан
Коли чиновників не вішати і не рубати їм голови, вони наглішають, садяться на голову і відтіля на всіх сруть.
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03.11.2022 00:48 Відповісти
страна просрана. Країна проїдена. коли судаков цих будуть жарить. непойнятно
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03.11.2022 01:06 Відповісти
120 міліонів квартал буде
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03.11.2022 02:28 Відповісти
я в ауті... у нас війна, купа людей без житла, купа людей в квартирах де може просто не стати тепла, з протязнутою рукою ходимо по миру бо грошей не ма своїх побита економіка та інше а ми про партії та ії фінансування з бюджету , чи ми вже зовсім з глузду зїхали ?
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03.11.2022 08:27 Відповісти
В яких ще країнах партії спонсоруються за податки населення? Це якби в США демократ платив податки на утримання республіканської партії - це просто неможливо в будь-якій нормальній правовій країні, в нас нарід подібне "cхавав" .
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03.11.2022 09:10 Відповісти
Варто додати, що на відміну від США, українські так звані партії по факту Закриті Акціонерні Товариства, прохідні списки у яких на виборах формуються за принципом «неокомуністичного вождизму» за астрономічні суми грошей, узурповують практично всю повноту влади в державі та ще утримуються за рахунок всього населення.

Тому, як не прикро це писати, але українська демократія більше схожа не на владу народу у класичному розумінні, а на управління кремлівським загарбником і окупантом над поневоленим ним народом.
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03.11.2022 12:48 Відповісти
А кому потрібний той їб@чий канал рада?
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03.11.2022 09:12 Відповісти
зеленкам
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03.11.2022 11:39 Відповісти
Канал потрібен для висвітлення діяльності зРади, а теперішній його контент ні.
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03.11.2022 12:25 Відповісти
От прям бачу, як солдати в окопах прокидаються зранку і включають телеканал Рада шоб подивитись шож там сьогодні покажуть.
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03.11.2022 09:17 Відповісти
вы пашите на заводах, ну а мне и тут "ништяк!".... (С)
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03.11.2022 11:37 Відповісти
Це -*********.....
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03.11.2022 11:57 Відповісти
пляді сібя нє абідят.
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03.11.2022 12:21 Відповісти
Что, деньги девать некуда во время войны?
Депутаты - нищие, лишились жилья и работы из-за обстрелов?
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03.11.2022 12:41 Відповісти
Що творять ці цинічні зРадники нашої багатостраждальної країни!!!! У нас,мерзотники, ВІЙНА! Чи ви всі в рожевих окулярах??? Не має більше слів,одні.....МАТЮКИ.
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03.11.2022 12:42 Відповісти
А народ в это время сбрасывается на приобретение от квадрокоптеров до спутников.
А слуги этого народа в это же время у них ворует сотни миллионов гривен, чтобы хватало на красную икру и любовниц.
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03.11.2022 12:46 Відповісти
Минимальная пенсия - целых 2090гр. заморожена,финансирование полит.партий увеличено на 0.5 миллиарда гр.!!!Это уже дно,или ещё можно пограбить людей?
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03.11.2022 17:54 Відповісти

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