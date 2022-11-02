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НАБУ (1482) уран (85) ядерне паливо (268) Антикорупційний суд (696)

Колишній заступник директора єдиного виробника урану в Україні отримав 9 років тюрми за корупцію

суд,правосудие,приговор

Вищий антикорупційний суд (ВАК) засудив колишнього заступника гендиректора держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", єдиного виробника уранової сировини в Україні, до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

Відповідне рішення колегія суддів увалила у середу, 2 листопада, повідомляється на сайті ВАКС.

Суд визнав колишнього заступника директора ДП "СхідГЗК" винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ще одного підозрюваного у справі – директора ТОВ "Торговий дім "Еко-Сервіс" суд визнав винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

"Строк відбування покарання у виді позбавлення волі обчислюватиметься з моменту фактичного затримання обох обвинувачених", – зазначається у повідомленні.

ВАКС також застосував спеціальну конфіскацію до грошових коштів у розмірі 20,85 млн грн, одержаних ТОВ "Торговий дім "Еко-Сервіс" від ДП "СхідГЗК".

Вирок набуває законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

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За даними Національного антикорупційного бюро (НАБУ), з лютого по травень 2015 року екс-керівник ДП "СхідГЗК" уклав із директором ТОВ "Торговий дім "Еко-Сервіс" додаткові угоди до договору на закупівлю мінералів (сірки) для потреб держпідприємства, якими незаконно збільшили ціни на 31%, а у подальшому — на 57%.

При цьому вартість закупівлі сірки зростала поетапно, оскільки у процесі продажу щоразу задіяли не менш ніж три компанії-посередниці. У результаті цієї схеми державному підприємству завдано збитків на 24,5 млн грн.

10 вересня 2019 року ексзаступнику генерального директора з забезпечення виробництва підприємства та директору ТОВ "Торговий дім "Еко-Сервіс" повідомили про підозру.

Як писав БізнесЦензор, ТОВ "Торговий дім "Еко-Сервіс" пов'язували із колишнім головою "СхідГЗК" та держконцерну "Ядерне паливо" Сергієм Дроботом, а також колишнім керівником ОГХК Русланом Журило.

За даними видання Наші гроші, у 2008-2018 роках "Еко-Сервіс" виграв тендерів на суму щонайменше 2,53 млрд грн, майже всі – у СхідГЗК.

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От майнула дивна думка . А чи є, Абу чи були в державі підприємства чи державні організації з чиновниками без корупції та схем??? Народжена кучмою система живе і процвітає...
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02.11.2022 20:24 Відповісти
При Кучмі хабарі заставляли відпрацьовувати. А от Янукович встановив практику брати хабарі без міри іі не відпрацьовувати
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02.11.2022 23:52 Відповісти
Кучма- породив систему крадіїв держбюджету та олігархів . В т.ч. овоча. Не бачу в цьому нічого доброго. Як і вибір Кравчука замість Чорновола .
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03.11.2022 05:44 Відповісти
Що не високопосадовець - то корупціонер...
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02.11.2022 21:09 Відповісти
Взагалі то, майже увесь великій бізнес в Україні пов'язаний з розкраданням. А весь мудрий нарід періодично голосує за вилупків від цього бізнесу.
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02.11.2022 21:39 Відповісти
Мудрий це той що ОБРІЗАНИЙ?
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02.11.2022 23:54 Відповісти
Тут головне заступник. А сам директор де? Знайшли цапа відбувайла і так голосно вихіаляються,роботу таку провели,чесні,непілкупні.
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02.11.2022 21:44 Відповісти
система призначення на такі державні посади працює так, що люди порядні або просто нездатні до корупції туди не призначаються. як говориться: в консерваторії щось треба міняти.
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02.11.2022 23:27 Відповісти

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