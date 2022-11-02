McDonald’s відновив роботу ще трьох ресторанів у Івано-Франківську та Київській області

Компанія McDonald’s відновила роботу трьох ресторанів, в Івано-Франківську, Білій Церкві та Броварах.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, 2 листопада нову відкрився McDonald's в Івано-Франківську (вул. І.Миколайчука, 2), а також два ресторани на Київщині: у Білій Церкві (просп. Незалежності) та у Броварах (вул. Київська, 239).

Усі ресторани працюють за оновленими протоколами безпеки. Під час повітряної тривоги заклади закриватимуться, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття. Ресторан продовжить роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги – цей час потрібен на включення та налаштування обладнання та підготовку працівників до роботи.

Якщо повітряна тривога буде скасована за годину до закриття, заклад відкриється наступного дня. Також ресторани не працюватимуть при відключенні електроенергії та продовжать роботу орієнтовно через годину після відновлення електропостачання.

Як повідомлялося, 25 жовтня мережа McDonald’s відновила роботу ресторанів у Тернополі та Борисполі, 18 жовтня відкрилися чотири ресторани у Львові.

28 жовтня McDonald’s відновив роботу в Житомирі та на Київщині.

Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.

Розвитком мережі займається ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасником ПІІ є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобританія).