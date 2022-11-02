Держкіно призначило головою Національного Довженко-Центру невідому "кризову менеджерку"

Державне агентство України з питань кіно призначило виконуючою обов’язки гендиректора ДП "Національний центр Олександра Довженка" Юлію Каждан, відсторонивши від виконання обов’язків попередню керівницю центру Олену Гончарук.

У повідомленні на сайті Держкіно причиною відсторонення Гончарук вказано те, що Довженко-Центр під час повномасштабної війни є нерентабельним та збитковим.

Водночас Олена Гончарук залишається на посаді керівниці Музею кіно Довженко-Центру.

При цьому Держкіно не наводить біографії нової керівниці "Національного центру Олександра Довженка" Юлії Каждан, називаючи її "професійним кризовим менеджером", про досвід її роботи у сфері кіно невідомо. При цьому Юлія Романівна Каждан відома як зоопсихолог і співвласниця "Кінологічного центру "Ерсте Хунд". За даними сервісу "Опендатабот", особа з такими ж прізвищем, іменем та по-батькові також була директоркою юридичної фірми "Каждан та Партнери", ПП "Джулія-К" та благодійної організації "Батьківський благодійний фонд "Предславинський".

У Держкіно обіцяють, що згодом на посаду керівника Довженко-Центру буде проведено конкурсний відбір, однак відповідне положення про конкурс на цю посаду ще має зареєструвати Міністерство юстиції.

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Як повідомлялося, у жовтні Фонд державного майна за згодом Держкіно виставив на приватизацію два корпуси державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка". Більшість приміщень у них здавалась в оренду, кошти від якої йшли на підтримку діяльності Довженко-Центру.

Нагадаємо, ще у січні Кабінет міністрів передав цілісний майновий комплекс державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" у сферу управління Державного агентства з питань кіно. До цього цілісний майновий комплекс державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" знаходився у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики.

Держкіно було доручено у тримісячний термін затвердити стратегічний план розвитку держпідприємства, однак у серпні воно ухвалило рішення про "реорганізацію" "Довженко центру". У самому "Довженко-Центрі" вказуювали за зацікавленість забудовників у території держпідприємства.

Нагадаємо, Держкіно з лютого 2020 року очолює Марина Кудерчук, яка до цього із 2003 по 2017 рік працювала податковим та екологічним інспектором у Запорізькій області. Також менше року обіймала посаду директора комунального кінотеатру ім. Довженка у Запоріжжі. Її призначення викликало протест кіноспільноти через відсутність релевантного досвіду та непрозорість проведеного конкурсу на цю посаду.