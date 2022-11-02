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АЕС (797) Польща (2385) будівництво (2196)

Польща ухвалила рішення про будівництво першої в країні АЕС

аэс,аес

Уряд Польщі 2 листопада ухвалив рішення щодо будівництва атомної електростанції.

Про це йдеться в заяві польського уряду, передає Європейська правда.

Як повідомляється, перша атомна електростанція в Польщі буде побудована на базі американської технології реакторів AP1000.

"Ми працюємо згідно з графіком. Будівництво першої польської атомної електростанції розпочнеться у 2026 році, а у 2033 році буде введено в експлуатацію перший блок атомної електростанції", – сказала міністерка клімату й навколишнього середовища Польщі Анна Москва.

У свою чергу прем'єр-міністр Матуеш Моравецький заявив, що будівництво атомної електростанції коштуватиме $20 млрд, повідомляє TVN24.

Раніше повідомлялося, що Польща уклала угоду з Південною Кореєю щодо будівництва другої атомної електростанції, що прискорить її зусилля щодо досягнення енергетичної незалежності після вторгнення Росії в Україну.

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