Польща ухвалила рішення про будівництво першої в країні АЕС

Уряд Польщі 2 листопада ухвалив рішення щодо будівництва атомної електростанції.

Про це йдеться в заяві польського уряду, передає Європейська правда.

Як повідомляється, перша атомна електростанція в Польщі буде побудована на базі американської технології реакторів AP1000.

"Ми працюємо згідно з графіком. Будівництво першої польської атомної електростанції розпочнеться у 2026 році, а у 2033 році буде введено в експлуатацію перший блок атомної електростанції", – сказала міністерка клімату й навколишнього середовища Польщі Анна Москва.

У свою чергу прем'єр-міністр Матуеш Моравецький заявив, що будівництво атомної електростанції коштуватиме $20 млрд, повідомляє TVN24.

Раніше повідомлялося, що Польща уклала угоду з Південною Кореєю щодо будівництва другої атомної електростанції, що прискорить її зусилля щодо досягнення енергетичної незалежності після вторгнення Росії в Україну.