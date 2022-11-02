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Нафтогаз (3277) відставка (203) Мінрегіонрозвитку (634) Олексій Чернишов (98)

Чернишов подав у відставку з посади голови Мінрегіону, він може очолити "Нафтогаз"

алексей,чернышов

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов написав заяву про відставку із займаної посади, вона вже зареєстрована у Верховній Раді.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

За даними ЗМІ, після відставки з посади міністра Чернишова призначать головою правління НАК "Нафтогаз України", з якої Кабмін вже звільнив Юрія Вітренка.

Як повідомлялося, Чернишов обіймає посаду міністра розвитку громад та територій України з березня 2020 року.

Раніше він тривалий час очолював концерн "Авек" бізнесмена Олександра Фельдмана, обраного народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя!".

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"пропал колобуховский дом".
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02.11.2022 20:52 Відповісти
Олег Чернишов, по паспорту -українець, а по морді обличчя? Своїх не залишаємо(с)
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02.11.2022 22:04 Відповісти
він дюже вумний, а зебілу вЗесвіту, комфортно із обрізаними в сауні.
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03.11.2022 09:40 Відповісти
Їбати природа над ним познущалась!
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02.11.2022 23:53 Відповісти
Чергове свиноруське їпло біля зє-корита.
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03.11.2022 07:01 Відповісти
що за бізнесмен Фельдман, з якого переляку це він бізнесмен? бізнес це законна, легальна, гонорова праця. А то все що було сколочено в лихі 90-і на основі рекету, підлогу, корупції і так далі - це не бізнес, і Фельдман не бізнесмен, він злодій і не дурно з опзж, бо там тільки ті, хто бачить майбутнє нашої держави як бандитського анклаву під патронатом "старшого брата". Бізнесмен той, хто в своєму фопі, на своєму підприємстві гарує, сплачує податки, але ще й всю цю наволоч змушений годувати, бо та вся наволоч у владі. А кого годує та курва? Кого, крім своїх упирів?
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03.11.2022 09:35 Відповісти
С.ка, ну і шнобель!
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03.11.2022 11:05 Відповісти
Схожий на сина черновецького,мабуть не тільки таблом і призвіщем,що він буде робити ні в кого сумнівів не має.Чим займається оп-це великим патиком мішають в ступі лайно.
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03.11.2022 11:12 Відповісти
This bitch is clever...
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03.11.2022 13:37 Відповісти

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