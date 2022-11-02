Єдиний в Україні феронікелевий комбінат призупиняє роботу через пошкодження електромережі

Побузький феронікелевий комбінат (ПФК) через ракетну атаку та глобальне пошкодження електромережі вимушено призупиняє виробництво. Підприємство не має можливості відновити роботу печей.

Про це йдеться в повідомленні комбінату.

Вранці 22 жовтня військовими силами РФ було нанесено три ракетних удари по енергетичному об’єкту, який забезпечував живлення ПФК, а також ряд населених пунктів Кіровоградської та Миколаївської областей.

У результаті припинення живлення на ПФК був зупинений металургійний процес та водозабір. ПФК отримав значні економічні збитки, а виробництво було вимушено зупинене до відповідного відновлення державної підстанції та виконання необхідних ремонтних робіт основного обладнання.

"Наразі електропостачання відновлене, але дуже нестабільне та його ледве вистачає на потреби населення. Через неможливість ведення виробничого процесу, підприємство вимушене призупинити основну виробничу діяльність. Датою початку простою визначено 1 листопада 2022 року", – сказано в повідомленні.

У період простою, за всім персоналом буде збережено робочі місця, підкреслили на комбінаті.

Також у період вимушеного простою ПФК продовжить виконувати соціальні зобов’язання перед громадою з водопостачання, водовідведення, газо та теплопостачання.

Побузький феронікелевий комбінат – єдине в Україні підприємство, яке виробляє у промислових масштабах феронікель із бідних окислених руд, що містять нікель. Підприємство виступає основним роботодавцем не тільки в найбільшому населеному пункті Голованівського району, а й в Кіровоградській області.

У 2003 році, після тривалого простою, велика міжнародна компанія Solway Investment Group придбала активи підприємства і роком пізніше перезапустила його. Побузький феронікелевий завод було перетворено у Побузький феронікелевий комбінат і відновлено виробництво феронікелю.

Загальна сума інвестицій Solway Group у Побузький феронікелевий комбінат склала понад $130 млн.