Державний "Укрспецекспорт" відзвітував про зростання доходу у 10 разів

Державна компанія з імпорту та експорту послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" у січні-вересні 2022 року отримала чистий дохід у розмірі 11,48 млрд грн, що майже в 10 разів більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Згідно із фінансовим звітом держкомпанії в системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), її чистий прибуток при цьому зменшився на 45,4% – до 22,21 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас її прибуток від операційної діяльності за перші 9 місяців цього року зріс на 22% – до 85,48 млн грн, а валовий прибуток збільшився на 5,5% – до 558,14 млн грн.

При цьому у першому кварталі поточного року "Укрспецекспорт" зменшив чистий дохід у 3,7 раза, порівняно з аналогічним періодом минулого року, – до 124,66 млн грн, а його чистий прибуток зріс у 2,4 раза – до 41,24 млн грн.

Однак уже у першому півріччі "Укрспецекспорт" наростив чистий дохід більш ніж у 7 разів – до 5,5 млрд грн, хоча його чистий прибуток впав на 33,9% – до 19,25 млн грн.

Таким чином, за підсумками третього кварталу чистий прибуток держкомпанії зменшився у 3,9 раза – до 2,96 млн грн при зростанні чистого доходу в 16 разів – до 5,98 млрд грн.

Як повідомлялося, за рішенням уряду, у березні "Укрспецекспорт" та дві його "дочки": спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес" та зовнішньоторговельне підприємство "Спецтехноекспорт" – тимчасово виключено зі складу держконцерну "Укроборонпром" і передано до сфери управління Міноборони.

У 2021 році "Укрспецекспорт" зменшив чистий прибуток у 2,2 раза до 2020 року – до 122,28 млн грн, а чистий дохід зріс на 2% – до 2,02 млрд грн.

На початок поточного року у компанії працювало 427 осіб.