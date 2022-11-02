Найбільший світовий перевізник контейнерів Maersk ліквідував дочірню компанію в Росії

Данська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk AS вирішила ліквідацію свого російського ТОВ "Маерск".

Як повідомляється на спеціалізованому російсьому офіційному порталі "Федресурс", вимоги кредиторів цієї компанії будуть прийматися протягом двох місяців, передає Інтерфакс-Україна.

За даними російського реєстру юросіб, станом на 2 листопада 100% статутного капіталу ТОВ "Маерск" належило засновнику – данській Maersk Line Agency Holding A/S (підрозділ Maersk з морських контейнерних перевезень).

ТОВ "Маерск" (Санкт-Петербург) було зареєстровано шляхом реорганізації ЗАТ "Маерск" у 2014 році. За даними аналітичної системи "СПАРК-Інтерфакс", виторг компанії за російськими стандартами звітності у 2021 році склав 845,9 млн рублів.

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Як повідомлялося, у вересні данська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk AS закрила угоду про продаж останнього свого значного активу в Росії – 30,75% акцій компанії Global Ports Investments, яка управляє п'ятьма контейнерними терміналами в Росії.

Нагадаємо, данська AP. Moeller-Maersk A/S одразу ж після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну заявила про припинення роботи в Росії, а вже 21 березня повідомила російським клієнтам про початок згортання бізнес-активності в РФ.

A.P. Moeller-Maersk A/S є світовим лідером у сфері контейнерних перевезень та управлінні портами. Групі належить понад 70 контейнерних терміналів у всьому світі, флот складається з 786 суден. Офіси Maersk в Росії знаходилися в Санкт-Петербурзі, Новоросійську, Калінінграді та Владивостоку.