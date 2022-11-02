Польські енергетичні гіганти Orlen і PGNiG завершили злиття

Польські енергоконцерни PGNiG й Orlen завершили злиття, таким чином вони ввійшли в число 150 найбільших компаній світу.

Про це повідомив голова правління Orlen Даніель Обайтек, передає enkorr.

"Ми створили потенціал для реалізації багатомільярдних інвестицій у зміцнення енергетичної безпеки й незалежності Центральної Європи", – написав Обайтек у Twitter.

Концерн Orlen також повідомив 2 листопада, що до Національного судового реєстру внесено інформацію про злиття з компанією PGNiG, про збільшення статутного капіталу й зміни у статуті Orlen.

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Також Обайтек заявив, що наразі концерн отримує з Росії не більше ніж 30% загального обсягу нафти.

"Ми протягом п'яти років не чекали конфлікту, а проводили дослідження, перемовини, укладали контракти з міжнародними концернами. І завдяки цьому ми один із перших концернів, який найкраще захистився з погляду постачання нафти. У момент початку війни ми диверсифікуємо 70% нафти в нашій системі. Ми забезпечуємо паливну безпеку не тільки Польщі, а всього цього регіону Європи", – сказав він.

Як повідомлялося, наприкінці липня PKN Orlen і PGNiG підписали план злиття, який передбачав передачу всього майна PGNiG в обмін на акції Orlen, надані акціонерам PGNiG. В обмін на одну акцію PGNIG акціонери компанії одержують 0,0925 акції концерну.

Уряд Польщі дав згоду на злиття Orlen з PGNiG, таку ж згоду на злиття надало польське антимонопольне відомство (UOKiK), але за умови відмови PGNiG від контролю над Gas Storage Poland – оператором газових сховищ.