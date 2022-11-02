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Крим (1064) націоналізація (165) росія (13641)

Окупаційна влада Криму оголосила про "націоналізацію" 130 підприємств

константинов,аксенов

Нелегітимна "Держрада Криму", обрана після окупації півострова Росією, ухвалила рішення про "націоналізацію" понад 130 об’єктів, які нібито належали українським власникам, у тому числі найбільшого в регіоні цементного та суднобудівного заводів.

Про це заявив "спікер" нелегітимного парламенту Криму Володимир Константінов, пише російський Коммерсант.

За його словами, до переліку майна, що підлягає "націоналізації", включили понад 130 об'єктів, що належать зареєстрованим за російським законодавством компаніям "РусЛайн Ко", (орендар ТОВ "Новацентр К", ТОВ "Модуль Лтд"), АТ "Бахчисарайський комбінат "Будіндустрія" і ВАТ "Суднобудівний завод "Затока", який виконував з 2014 року багатомільярдні замовлення Міноборони РФ.

Як повідомлялося, раніше російські ЗМІ писали, що "тимчасові адміністрації" вже запроваджено у зареєстрованому за російським законодавством АТ "Бахчисарайський комбінат "Будіндустрія" – найбільшому виробнику цементу, а також у власника найбільшої на півострові мережі будівельних гіпермаркетів "Новацентр".

АТ "Бахчисарайський комбінат "Будіндустрія" (раніше – "Бахчисарайський цементний завод") до захоплення Криму Росією належав групі "Блікфорд" колишнього міністра надзвичайних ситуацій, бізнесмена Давида Жванії. Наразі структура акціонерів компанії не розкривається.

Згідно з опублікованою звітністю, дохід комбінату в 2021 році зріс до 1,88 млрд рублів з 1,72 млрд рублів роком раніше, чистий прибуток – до 165,6 млн рублів з 95,9 млн рублів відповідно.

Власником мережі з чотирьох гіпермаркетів "Новацентр" у Сімферополі та Севастополі є ТОВ "Новацентр К", зареєстроване в окупованому Криму за російським законодавством у квітні 2014 року. До захоплення Криму гіпермаркети належали українським мережам "Епіцентр К" та "Нова Лінія", кінцевими бенефіціарами яких депутат Верховної ради Олександр Герега та його дружина Галина Герега. Зараз частка у розмірі 99% у ТОВ "Новацентр К" належить ТОВ "Русбуд К" (Московська область), в якому у свою чергу 99% належить кіпрській Edlagor Enterprises Limited.

Згідно з опублікованою звітністю, дохід "Новацентр К" в 2021 році зріс до 7,29 млрд рублів з 5,96 млрд рублів роком раніше, чистий прибуток – до 607,8 млн рублів з 336,7 млн ​​рублів.

Суднобудівний завод "Залів" до 2014 року належав структурам Костянтина Жеваго. До останнього часу його власником було російське АТ "Суднобудівний завод імені Бутоми".

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А хатинку Зеленського яку він оформив по кацапським законам не забрали? 🧐
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02.11.2022 16:44 Відповісти
То есть в экономике всё настолько плохо, что пора переходить к крайним мерам для спасения предприятий?
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02.11.2022 16:47 Відповісти
Нє, ви шо, пане! Там навпаки: все настільки добре, що держава може сама всі підприємства утримувать - санкції благодатні підняли економіку московії на такий недосяжний рівень, що навіть Рогозін зі свого батута не доплигне!
Трасу "ставріда" побудували, тепер там будуть будувати рашистський Лас-Нажухас, ПутяЛенд і Моськафільм. Відразу, як починять моста
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02.11.2022 16:56 Відповісти
О ні, тільки не це! Який кошмар! У гереги і жеваго відбирають чесно спизжене!
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02.11.2022 16:52 Відповісти
У Шарікова теж заберіть майно у нашому Криму.
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02.11.2022 17:17 Відповісти

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