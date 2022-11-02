У програмі "Доступні ліки" з’явилися нові препарати

Українці можуть отримати більше препаратів за програмою "Доступні ліки". Зокрема, в програмі відтепер два нові напрями: хронічне обструктивне захворювання легень та хвороба Паркінсона.

Про це повідомляє Національна служба здоров’я України.

Так, 27 жовтня 2022 року Міністерство охорони здоров’я України затвердило новий Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 20 жовтня 2022 року. Реєстр набув чинності 31 жовтня 2022 року.

В оновленому реєстрі 462 лікарські засоби. Із них 149 – повністю безоплатні, 313 – з доплатою:

381 лікарських засобів, окрім комбінованих та інсулінів (98 – безоплатні, 283 – з доплатою);

9 – лікарські засоби комбінованої дії (6 – безоплатні, 3 - з доплатою);

72 – препарати інсуліну (45 – безоплатні, 27 – з доплатою).

Для лікування хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) в програму реімбурсації увійдуть такі лікарські засоби: Будесонід + Формотерол, порошок для інгаляцій, інгаляції, Сальметерол + Флютиказон, порошок для інгаляцій.

Щоб отримати електронний рецепт на препарати для лікування ХОЗЛ пацієнту необхідно звернутися до лікаря первинної медичної допомоги: сімейного лікаря або терапевта. Під час воєнного стану українці можуть звернутися до будь-якого лікаря ПМД навіть без декларації.

У програму реімбурсації хвороби Паркінсона ввійдуть такі лікарські засоби: Біпериден, таблетки, Леводопа + Карбідопа, таблетки (у тому числі пролонгованої дії). Порядок отримання ліків при хворобі Паркінсона буде визначений після ухвалення відповідних нормативно-правових актів.

Нині завдяки програмі "Доступні ліки" українці зможуть отримувати ліки безоплатно або з доплатою в будь-якій аптеці країни, яка має договір з НСЗУ. Вартість лікарських засобів аптекам напряму відшкодує Національна служба здоров’я України.

У програму реімбурсації "Доступні ліки" також входять лікарські засоби для лікування серцево-судинних хвороб, профілактики інфаркту та інсульту, цукрового діабету (включно з препаратами інсуліну); розладів психіки та поведінки й епілепсії; бронхіальної астми та нецукрового діабету.