Мінагрополітики вдосконалило роботу е-кабінету бронювання військовозобов’язаних

Міністерство аграрної політики та продовольства України вдосконалило процедуру подачі заявок через електронний кабінет на бронювання військовозобов’язаних. Відтепер не потрібно повторно заповнювати форми, якщо запит було відхилено і його потрібно виправити та подати заново.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Тепер потрібно просто відкрити картку відхиленого запиту (двічі натиснувши по ньому лівою кнопкою миші) та натиснути кнопку (копіювати). Система скопіює запит та відкриє копію у новому вікні. Після цього потрібно внести зміни, згенерувати додаток та відправити запит.

Аналогічно можна повторно відправляти розглянуті запити на бронювання.

У Мінагрополітики нагадали, що бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і організацій агропромислового комплексу можливе виключно через кабінет запитів на бронювання.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних замовлень.