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Мінагрополітики (1327) ціни (3277) яйце (148) Меморандум (99)

Мінагрополітики домовилось про стабілізацію цін на яйця з найбільшими постачальниками

яйца

Міністерство аграрної політики та продовольства уклало меморандум із асоціацією "Союз птахівників України", до якої входять найбільші виробники курячих яєць, покликаний стабілізувати ціни на цей продукт.

Як повідомляє пресслужба міністерства, документ має на меті не допустити перевищення оптово-відпускних цін реалізації цієї продукції того рівня, за якими яйця постачаються до торговельних мереж.

Виробники яєць у межах меморандуму взяли на себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів’я курей-несучок та обсягів виробництва яєць.

"Мінагрополітики зі свого боку сприятиме, щоб виробники курячих яєць були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також мали змогу залучити доступний кредитний ресурс для своєї виробничої діяльності", – зазначається у повідомленні.

Крім того, Мінагрополітики обіцяє сприяти стабільності внутрішніх цін на зернофуражні й олійні культури та продукти їхньої переробки.

Меморандум діятиме до 31 грудня цього року, цей строк може бути продовжено у разі необхідності та є відкритим до підписання виробниками харчових курячих яєць.

Як повідомлялося, раніше Антимонопольний комітет розпочав дослідження причин збільшення цін на курячі яйця, оскільки з червня по вересень ціни на них зросли на 54%, що значно вище загального зростання споживчих цін.

Детальніше про причини подорожчання яєць читайте у матеріалі БізнесЦензора: Коли подешевшають курячі яйця

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З 28 до 70грн -це 54%?🤔
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02.11.2022 16:00 Відповісти
в доларах мб
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02.11.2022 16:31 Відповісти
НІПУЯ ВИ НЕ ЗРОБИТЕ, СТАБІЛІЗАТОРИ, ДАЛІ ПІДВИЩУЙТЕ ТАРИФИ НА Е/ЕН І БУДЕ ВАМ ТАКА СТАБІЛІЗАЦІЯ, ЩО ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ, СТАРТУВАТИМЕТЕ ЗВІДСИ, ЯК ТАРГАНИ, А ЗАКОНЧИК ОДИН З СОБОЮ ПРИХВАТІТЬ 5110, ПІДАРИ
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02.11.2022 16:42 Відповісти
Якщо держава всунулась регулювати ціну на яйця, то тепер вже все: на п'ять гривень знизять - на том і усе. Навряд чи українці дочекаються суттєвого зниження.
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02.11.2022 16:51 Відповісти
Вже тепер супермаркети завалені яйцями ,які майже ніхто не бере , от засмердяться ці яйця ,знизять ціну а потім викинуть на смітник ,бо на срані совкові бізнесюки ,на відміну від європейських ,краще викинуть , ніж знизять ціну
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02.11.2022 17:23 Відповісти
Реально неделю назад еще грустно было, а сейчас все завалено от 60 гривен... Я думаю они уже пришли в норму, но цену все равно держат... У меня есть смутные сомнения по поводу продуктов, типа сговор разных производителей - в разные годы из ценовой политики выбивался один продукт и цена у него была завышена в разы - был год когда лук улетел в космос, в следующем году была картошка, потом капуста ,олия ,сахар, гречка, а теперь еще и яйца...Самое интересное что создав искусственный ажиотаж, продукт исчезал из продажи ( в частности раскупали ), цена росла, и после этого товар возвращался на витрины ,его было просто всегда много. Да ,я смотрел передачи про так как мало аграрии сеяли гречки ,кто то рапс садил, кто то считал не выгодно гречку сажать, в частности нам ее завозили с ********, только фасовали в странах южнее. Но дело не в этом ,товара было много ,а цена высокой!
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02.11.2022 17:50 Відповісти
СВІТОВА ПРАКТИКА ДОВЕЛА ТА ДОКАЗАЛА, ЩО УСІ МЕМУРАНДУМИ МОЖЕТЕ ЗАПХАТИ СОБІ В ДУПУ...!!!
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02.11.2022 21:05 Відповісти
А якщо яйця відрізати найбільшим постачальникам, наскільки ціна впаде ? Чи краще у дверці защемити?
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02.11.2022 21:46 Відповісти
Как говорится не морочьте мне ЯЙЦА. Если бы в нашей стране работали законы ,то все было бы ОК ,я имею ввиду антимонопольное законодательство. Сейчас НАБУ возбудило еще одно дело против яичного короля Бахматюка ,а он решил отыграться : склады его яичных фабрик ломятся от яйца ,продукция накапливается на складах создавая дефицит ее в торговых сетях и как результат рост цен.Проверте птф Охочее Харьковской яйцесклад заполнен ,заполнены все свободные помещения в сеть отправляют 30% от производства .Это сегодня 03.11.22
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03.11.2022 16:50 Відповісти

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