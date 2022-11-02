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Лебедєв (13) росія (13641) ОПК (63) Офіс Генпрокурора (450)

Дочці ексміністра оборони Лебедєва повідомили про підозру, її компанії постачали обладнання для "оборонки" РФ

лебедев

Правоохоронці повідомили про підозру доньці ексміністра оборони України Павла Лебедєва.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, їй належать підприємства, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ.

"За даними слідства, підозрювана – донька колишнього міністра оборони України, який наразі перебуває у розшуку за державну зраду, є кінцевим бенефіціарним власником ряду підприємств, що здійснюють діяльність на території України. Одне з них через підконтрольні підприємства, зареєстровані на території держави-агресора, займалося постачанням та збутом обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ", – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що їй інкриміновано організацію фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 27 ст. 110-2 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років без права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

В Офісі генпрокурора уточнили, у межах цього кримінального провадження у червні було заарештовано та передано в управління АРМА 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн. Також заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об‘єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб‘єктів господарювання цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників.

Офіс генпрокурора не уточнює імені та прізвища колишнього міністра. Своєю чергою в СБУ повідомляють, що він обіймав посаду міністра оборони України у 2012-2014 роках, а отже йдеться про Павла Лебедєва. Його донька Олена Лебедєва є власницею промислово-інвестиційної групи Aurum, яка виробляє та експлуатує вантажні вагони, насоси тощо.

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Вся ця публіка, тіпа цієї кози, богуслаєва, медведчука, андрюші деркача, новинського, мала б бути затримана особисто капітаном Баклановим та бригадним генералом Наумовим, та відправлена у "табори для неблагонадійних" до кінця війни.
Але ж в нас демократія (або зрадники в керівних структурах) ...
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02.11.2022 15:27 Відповісти
ага, ага. а справедливі суди не передбачаються навіть на горизонті. чудово.
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02.11.2022 16:31 Відповісти
а чого Баклановим а не Грицаком?
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02.11.2022 18:11 Відповісти
Батько розвалив армію а донька була на хорошому щоту .
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02.11.2022 15:29 Відповісти
Раскуркулить и пустить в расход!
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02.11.2022 15:29 Відповісти
Ну і звичайно вона виїхала з України ,ну всерівно краще пізно чим ніколи ,яка ж при януковичу армія могла бути ? коли два міністри оборони були росіяни лебедьєв і саломатін ,сбу також очолювали росіяни, тобто не важко здогадатись де була б Україна як би не Майдан.
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02.11.2022 16:48 Відповісти
Україна було б в СРСР 2.0...а донька точняк виїхала до 24 лютого...
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02.11.2022 19:34 Відповісти
а на дворі кінець 2022 року, зрадники гуляють на волі та керуюють країною
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02.11.2022 17:15 Відповісти
Пішло діло.Боуслаєв мабудь пішов на співпрацю зі слідством
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02.11.2022 19:57 Відповісти

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