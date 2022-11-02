Дочці ексміністра оборони Лебедєва повідомили про підозру, її компанії постачали обладнання для "оборонки" РФ
Правоохоронці повідомили про підозру доньці ексміністра оборони України Павла Лебедєва.
Як повідомляє Офіс генерального прокурора, їй належать підприємства, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ.
"За даними слідства, підозрювана – донька колишнього міністра оборони України, який наразі перебуває у розшуку за державну зраду, є кінцевим бенефіціарним власником ряду підприємств, що здійснюють діяльність на території України. Одне з них через підконтрольні підприємства, зареєстровані на території держави-агресора, займалося постачанням та збутом обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ", – йдеться у повідомлені.
Зазначається, що їй інкриміновано організацію фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 27 ст. 110-2 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років без права обіймати певні посади та конфіскацію майна.
В Офісі генпрокурора уточнили, у межах цього кримінального провадження у червні було заарештовано та передано в управління АРМА 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн. Також заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об‘єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб‘єктів господарювання цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників.
Офіс генпрокурора не уточнює імені та прізвища колишнього міністра. Своєю чергою в СБУ повідомляють, що він обіймав посаду міністра оборони України у 2012-2014 роках, а отже йдеться про Павла Лебедєва. Його донька Олена Лебедєва є власницею промислово-інвестиційної групи Aurum, яка виробляє та експлуатує вантажні вагони, насоси тощо.
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