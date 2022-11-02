Український експорт до країн СНД зменшився під час війни на чверть

У січні-вересні 2022 року експорт до країн СНД скоротився на 23,8% проти аналогічного періоду 2021 року.

Про це повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає пресслужба парламенту.

Зазначається, що цей показник не враховує експорт до РФ та Білорусі, який де-факто не здійснюється через повномасштабну війну, розв'язану цими країнами проти України.

"Найбільше скоротилася торгівля з Узбекистаном та Азербайджаном – більш ніж в половину. Це пов’язано в першу чергу з ускладненням логістичних шляхів через блокування чорноморських портів російською армією. Водночас експорт до Молдови зріс на 15% завдяки тому, що країна стала одним з транзитних напрямків для українських товарів", – пояснила Підласа.

За словами нардепки, загалом сукупний експорт до країн СНД за 9 місяців 2022 року склав $1,27 млрд. "До повномасштабного вторгнення ми спостерігали позитивний тренд – експорт України зростав протягом кількох років і країни СНД не були винятком. Навіть, якщо не враховувати Росію і Білорусь, у 2021 році ми експортували до країн СНД на 27% більше ніж в 2020", – зазначила вона.

Слід зазначити, що Україна є державою-засновницею СНД, але ніколи не була членом СНД, оскільки не підписала Рішення про прийняття Статуту СНД. Водночас з 2014 року в Україні триває процес денонсації угод та договорів СНД.