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Нацбанк витратив для підтримки курсу гривні з початку року понад $20 мільярдів

деньги,доллар,доллары

Національний банк України (НБУ) у жовтні зменшив продаж валюти на ринку до $2,08 млрд, порівняно із $2,79 млрд у вересні, тоді як обсяг купівлі залишився порівняно незначним – $0,05 млрд порівняно з $0,04 млрд у вересні.

За даними НБУ, у підсумку чисті валютні інтервенції минулого місяця скоротилися до $2,03 млрд з $2,75 млрд у вересні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Попри певне зменшення обсягів продаж валюти у жовтні все ще значно перевищує серпневий та липневий показники ($1,33 млрд і $1,195 млрд відповідно), проте тоді статистика інтервенцій, як зазначали учасники ринку, була спотворена зарахуванням частини офіційного зовнішнього фінансування на рахунки Держказначейства в "Укрексімбанку".

У червні чисті валютні інтервенції становили $3,96 млрд, у травні – з $3,35 млрд, у квітні – $2,2 млрд та у березні – $1,78 млрд.

Загалом за 10 місяців цього року НБУ придбав на ринку (у доларовому еквіваленті) $3,3 млрд, а продав – $23,52 млрд, внаслідок чого чисті інтервенції становили $20,22 млрд.

За даними НБУ, міжнародні резерви України станом на 1 жовтня становили $23,93 млрд, зменшившись у вересні на 5,9% або на $1,51 млрд.

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Топ коментарі
+4
полная и окончательная чушь!
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02.11.2022 15:45
+3
Якби робили моряки та заробітчані курс залишався би 27 грн за долар.
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02.11.2022 15:16
+3
Більше схоже що 20долл замінили станком, Єрмак це ж вже діагноз системі.
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02.11.2022 15:24
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Якби робили моряки та заробітчані курс залишався би 27 грн за долар.
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02.11.2022 15:16 Відповісти
полная и окончательная чушь!
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02.11.2022 15:45 Відповісти
Написав російсько-язикий. Дивись я поясню в чому проблема:

Курс це баланс попиту та пропозиції. Іншими словами щоб він був ок нам треба отримувати звідкись долари, бо ми долари тратимо купуючи будь-який товар за кордоном. Саме тому моряки та заробітчани які переказували б зарплату в Україну сприяли б тому що курс би мав всі шанси залишитись на рівні 27 грн за долар.
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02.11.2022 17:10 Відповісти
маячня! до війни мільйоні заробітчан перераховували мільярди коштів своим родинам но вплив цих коштів на монетарну політику НБУ був мінімальним або вітсутствовал взагалі.
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02.11.2022 17:21 Відповісти
З чого ви це взяли? Невже ви не пам'ятаєте всі ті новини про те як багато заробітчан перевели до України коштів? Мова про десятки мільярдів доларів (більшість в Україну їх не переказували, а користувались тут картками іноземних банків чи фізично привозили валютут).

https://www.bbc.com/ukrainian/news-52392644

Всі ці кошти вони потім тратили. Цим закривали гігантську частину потреби держави у доларах.
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02.11.2022 17:58 Відповісти
а до чого тут заробітчане до курсу долара який НБУ встановлював який бажав???
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02.11.2022 20:26 Відповісти
Бо НБУ не може встановити курс по бажанню лівої п'ятки. Якщо НБУ це зробить, то можуть раптом закінчитись ЗВР. Люди будуть хотіти купити щось в Китаї на алібабі чи ще десь, і їм за це треба заплатити доларами по тому курсу що встановив НБУ і якщо він не відповідатиме реальному надходженню доларів в економіку, то різницю НБУ прийдеться покривати за рахунок ЗВР чи обвалювати курс якщо доларів нехватає дати населенню на оплату покупки.
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02.11.2022 21:13 Відповісти
Нічого зараз ніхто сюди не перекаже-не треба цих розмов про заробітчан та моряків-сім'ї за кордоном як біженці,кому тут перераховувати?
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02.11.2022 18:23 Відповісти
А це вже інший нюанс.

На рахунок за кордоном то ви не праві. За кордоном лиш не велика частина.

І та частина яка за кордоном на нашу економіку не впливає, бо вона там купує товари, а не тут в Україні.

Інша проблема що відсоток тих хто ломанувся б за кордон значно виріс... Але і курс був би кращим.

Це палка на два кінця.
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02.11.2022 21:16 Відповісти
Який курс по 27 якщо в нас більше половини економіки розвалено? Інвестицій закордонних нема, звучить просто смішно.
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03.11.2022 09:07 Відповісти
Ви теж нічого не поняли...

Курс залежить не від економіки і навіть не від інвестицій. А від кількості населення, споживання цим населенням імпортних товарів та послуг і саме головне створення цим населенням на експорт потрібних за кордоном товарів та послуг. Тобто можна просто нічого закордонного не споживати і мати афігенний курс, чи інший варіант всім населенням заробляти дуже багато іноземної валюти, тобто заробляти не гривні, а заробляти зразу долари і тоді курс гривні можна зробити навіть 1 до 1.

Баланс. Саме головне баланс.
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03.11.2022 15:14 Відповісти
А ще б у усьму світові завдяки їм не стрибнула б інфляція із-за війни в Україні.
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02.11.2022 20:05 Відповісти
Більше схоже що 20долл замінили станком, Єрмак це ж вже діагноз системі.
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02.11.2022 15:24 Відповісти
Такі дії свідчать виключно про одне - підрив економічної безпеки держави ст.111 ККУ. І в не далекому майбутньому герої даного сюжету знайдуть свою долю. Віримо в успішну Україну для українців.
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02.11.2022 21:17 Відповісти
У всьому винен Порошенко, тільки "піймать" жидошевченка, одразу докажуть.
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02.11.2022 22:22 Відповісти

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