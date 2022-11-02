Нацбанк витратив для підтримки курсу гривні з початку року понад $20 мільярдів
Національний банк України (НБУ) у жовтні зменшив продаж валюти на ринку до $2,08 млрд, порівняно із $2,79 млрд у вересні, тоді як обсяг купівлі залишився порівняно незначним – $0,05 млрд порівняно з $0,04 млрд у вересні.
За даними НБУ, у підсумку чисті валютні інтервенції минулого місяця скоротилися до $2,03 млрд з $2,75 млрд у вересні, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Попри певне зменшення обсягів продаж валюти у жовтні все ще значно перевищує серпневий та липневий показники ($1,33 млрд і $1,195 млрд відповідно), проте тоді статистика інтервенцій, як зазначали учасники ринку, була спотворена зарахуванням частини офіційного зовнішнього фінансування на рахунки Держказначейства в "Укрексімбанку".
У червні чисті валютні інтервенції становили $3,96 млрд, у травні – з $3,35 млрд, у квітні – $2,2 млрд та у березні – $1,78 млрд.
Загалом за 10 місяців цього року НБУ придбав на ринку (у доларовому еквіваленті) $3,3 млрд, а продав – $23,52 млрд, внаслідок чого чисті інтервенції становили $20,22 млрд.
За даними НБУ, міжнародні резерви України станом на 1 жовтня становили $23,93 млрд, зменшившись у вересні на 5,9% або на $1,51 млрд.
Будь ласка, зачекайте...
Курс це баланс попиту та пропозиції. Іншими словами щоб він був ок нам треба отримувати звідкись долари, бо ми долари тратимо купуючи будь-який товар за кордоном. Саме тому моряки та заробітчани які переказували б зарплату в Україну сприяли б тому що курс би мав всі шанси залишитись на рівні 27 грн за долар.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-52392644
Всі ці кошти вони потім тратили. Цим закривали гігантську частину потреби держави у доларах.
На рахунок за кордоном то ви не праві. За кордоном лиш не велика частина.
І та частина яка за кордоном на нашу економіку не впливає, бо вона там купує товари, а не тут в Україні.
Інша проблема що відсоток тих хто ломанувся б за кордон значно виріс... Але і курс був би кращим.
Це палка на два кінця.
Курс залежить не від економіки і навіть не від інвестицій. А від кількості населення, споживання цим населенням імпортних товарів та послуг і саме головне створення цим населенням на експорт потрібних за кордоном товарів та послуг. Тобто можна просто нічого закордонного не споживати і мати афігенний курс, чи інший варіант всім населенням заробляти дуже багато іноземної валюти, тобто заробляти не гривні, а заробляти зразу долари і тоді курс гривні можна зробити навіть 1 до 1.
Баланс. Саме головне баланс.