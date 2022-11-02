За час повномасштабної війни АРМА знайшло управителів для активів вартістю лише 1 мільярд

Після проведення публічних конкурсних відборів управителів для арештованих активів АРМА під час повномасштабної війни передало українським компаніям об’єкти загальною вартістю майже 1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що попри складну економічну ситуацію в умовах війни з РФ, за 5 останніх місяців Нацагентство з виявлення, розшуку та управління корупційними активами оголосило понад 100 конкурсів для управителів – у середньому 1 конкурс на день.

"У результаті, обрано потенційних управителів для десятків об’єктів нерухомості в різних регіонах України, транспорту та спецтехніки, агропідприємств, Глухівського кар’єру тощо", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, днями столичні правоохоронці передали до АРМА арештоване російське та білоруське майно на загальну суму понад 844 млн грн.