"Укренерго" просить збільшити можливості для імпорту електроенергії з Європи

Оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" закликає збільшити доступну пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з країн Європи з нинішніх 500 МВт до 1000-1500 МВт.

Про це голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив за підсумками зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає пресслужба української компанії.

"Ми просимо дві речі. Перше, це координація допомоги обладнанням для заміни пошкодженого на наших підстанціях після ракетних обстрілів. А також ми просимо активізувати роботу з відкриття можливостей імпорту. Наразі 500 МВт – це максимальний ліміт імпорту електроенергії з Європи в Україну. Ми хотіли би, щоб цей обсяг був значно більшим, близько 1000-1500 МВт. Тоді ми потенційно могли би, при потребі, імпортувати електроенергію з європейських країн", – розповів Кудрицький.

Як повідомлялося, Кудрицький 24 жовтня повідомив, що європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила потужність комерційних обмінів між Україною та Європою до 400 МВт для експорту та до 500 МВт для імпорту ресурсу.

Тоді він зазначав, що Україна ще не розпочала імпорт електроенергії, але технічна можливість для цього є, як і можливість запиту аварійної допомоги з ЄС.

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З кінця жовтня українські трейдери ТОВ "Д.Трейдінг", ТОВ "ЕРУ" та державний трейдер АТ "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") почали тестувати можливості імпорту електроенергії з країн Європи, зокрема зі Словаччини.

Нагадаємо, комерційний експорт української електроенергії було зупинено з 11 жовтня для стабілізації власної енергосистеми через масовані удари російських військ.