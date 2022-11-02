"Укрпошта" продовжить надавати послуги навіть без світла та зв’язку, – гендиректор

АТ "Укрпошта" розробила процедури для роботи без світла та зв’язку.

Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає Інтерфакс-Україна.

"Укрпошта" вміла працювати без електрики та комп'ютерів, коли це ще не було мейнстримом. Тому ми повертаємося до деяких процедур за умов відсутності електрики і не плануємо припиняти роботу. Ми розробили всі необхідні процедури, які дозволяють нам працювати (в умовах відсутності електрики та/або зв'язку, – ред.)", – наголосив він.



За його словами, компанія може надавати основні послуги: оплату комунальних платежів за фіксованим тарифом, проводити видачу пенсій та соцвиплат, оформляти всі види відправлень, оформляти передоплату на друковані видання та здійснювати продаж товарів першої необхідності.



Крім того, "Укрпошта" вже використовує генератори, отримала ряд терміналів Starlink та закупила першу партію з 5 тис. ліхтарів для роботи без електрики та продовжуватиме закупівлі за потребою.



Зазначається, що "Укрпошта" продовжуватиме виплачувати грошові перекази, але у разі відключення електрики обмежиться сумами до 5 тис. грн – відповідно до банківських вимог.