Запорізька АЕС відновила теплопостачання Енергодара, – "Енергоатом"

У середу, 2 листопада, силами українського персоналу Запорізької АЕС відновлено теплопостачання в Енергодарі. Також у житлових будинках з’явилася гаряча вода.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячого зупину.

Водночас працівники Запорізької АЕС продовжують виконувати роботи із запуску систем для відновлення теплопостачання в Енергодарі.

"Наразі температура води становить 51 градус за Цельсієм. Цього недостатньо для забезпечення Енергодару теплопостачанням та гарячою водою в повному обсязі. Однак навіть така температура дає можливість уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів", – пояснюють атомники.

В "Енергоатомі" нагадали, що ще з травня тепло- та водопостачання енергодарців забезпечує Запорізька АЕС, а не Запорізька ТЕС, яку через дії окупантів довелося зупинити.

Унаслідок постійних обстрілів ЗАЕС військовими РФ та руйнування енергетичної інфраструктури 11 вересня АЕС була повністю зупинена.