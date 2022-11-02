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Велика Британія (1174) золото (275) росія (13628) санкції (4097)

Велика Британія розширила заборону на імпорт російського золота

золото,путін

Влада Великої Британії розширила заборонні заходи на імпорт золота з Росії: відтепер не дозволяється ввезення в країну виробів, що містять російське золото, перероблене в третіх країнах.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду, передає Інтеерфакс-Україна.

"Розширюються чинні заборони на імпорт та придбання золота та додаткових послуг, пов'язаних із золотом, переробленим у третій країні і що містить золото з Росії", – зазначили в уряді.

Крім того, Велика Британія заборонила імпорт із Росії золотих ювелірних прикрас, за винятком випадків їхнього ввезення та вивезення з метою персонального використання.

Як повідомлялося, Велика Британія запровадила заборону на імпорт золота з Росії 21 липня.

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