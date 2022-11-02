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Росія відновлює участь у "зерновій ініціативі", бо отримала "письмові гарантії від України", – Міноборони РФ

зерно

Росія відновлює участь у чорноморській зерновій ініціативі.

Про це повідомили у Міністерстві оборони РФ, передає "Коммерсант". 

У відомстві зазначили, що за сприяння ООН та Туреччини Росія отримала "письмові гарантії від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій".

"Завдяки участі ООН та сприянню Туреччині вдалося отримати необхідні письмові гарантії з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору та українських портів для ведення бойових дій проти РФ", - заявили у силовому відомстві РФ.

Як пише Bloomberg, міністр оборони РФ Сергій Шойгу особисто зателефонував турецькому колезі, "щоб повідомити про початок операцій".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після переговорів з Кремлем також заявив про відновлення роботи "зернового коридору", "Анадолу". 

"Президент Реджеп Тайїп Ердоган розповів, що вчора говорив з Путіним щодо "зернового коридору", а сьогодні поговорить із Зеленським. Він також оголосив, що "зерновий коридор" знову відкрито, як це було раніше", - пише видання.

Як повідомлялося, у понеділок Міноборони Росії заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".

Перед цим президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримує продовження дії домовленостей про розблокування експорту аграрної продукції з українських портів попри рішення Росії призупинити свою участь у цій угоді.

Своєю чергою прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що без участі Росії угода про забезпечення "зернового коридору" для вивезення аграрної продукції з українських портів навряд чи може бути реалізована.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія призупинила свою участь у виконанні угоди щодо вивезення зерна з портів України. Після цього Україна вимушено призупинила експорт зерна морським шляхом. Однак у неділю ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 31 жовтня 16 суден, які перебувають у турецьких водах. А у понеділок, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Автор: 
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Топ коментарі
+36
Що там зелене чмо нагарантувало? Американська розвідка доповіла Байдену, що воно втручається в діяльність генштабу Армії і нав'язує свої рішення, напалєон сраний.
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02.11.2022 13:27
+32
"письмові гарантії від України", -

цікаво, а хто підписав ці гарантіі?https://biz.censor.net/n3377802
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02.11.2022 13:37
+20
зелені тридвараси теж вже казали, що "ніяка расєя не буде доглядати українськи кораблі"! а виявилось, що доглядає!!
зараз тридвараси і їх сосалкі пищать, що "ніяких гарантій Україна не надавала", а виявиться що надала
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02.11.2022 14:00
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Просто Ердоган, це вам не макарон з шольцем, цей не буде телефонувати і висловлювати "азабоченность", цей по пиці тряпкою сцяною надає, і скаже що так і було.
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02.11.2022 13:17 Відповісти
зелені тридвараси теж вже казали, що "ніяка расєя не буде доглядати українськи кораблі"! а виявилось, що доглядає!!
зараз тридвараси і їх сосалкі пищать, що "ніяких гарантій Україна не надавала", а виявиться що надала
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02.11.2022 14:00 Відповісти
Що там зелене чмо нагарантувало? Американська розвідка доповіла Байдену, що воно втручається в діяльність генштабу Армії і нав'язує свої рішення, напалєон сраний.
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02.11.2022 13:27 Відповісти
що не будемо використовувати зерновий корідор для військових дій. Чесно-чесно)
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02.11.2022 13:28 Відповісти
а тебе видно сам байден "докладывает".
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02.11.2022 13:50 Відповісти
смоктанув з причандалами, пів ОПи довів до мульти оргазму... Вимагай 13-ту зарплату зебень.
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02.11.2022 21:55 Відповісти
"письмові гарантії від України"

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03.11.2022 00:02 Відповісти
США та ЄС балдеють від українських ініціатив. Із Московії вже можна знімати усі санкції.
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02.11.2022 13:31 Відповісти
"письмові гарантії від України", -

цікаво, а хто підписав ці гарантіі?https://biz.censor.net/n3377802
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02.11.2022 13:37 Відповісти
а был ли "мальчик"? ******** в очередной раз обхезалась и отползла боясь потерять "друга эрдогана", которому это зерно нужно.
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02.11.2022 13:45 Відповісти
так само як "не буде расєя оглядати українські кораблі"?
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02.11.2022 14:01 Відповісти
Завгосп звичайно)
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02.11.2022 23:57 Відповісти
Спочатку хай вони ці "гарантії" покажуть! Адже це не "секретний документ"! Бо кацапам "збрехать - що дурному з гори збігти!"
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03.11.2022 06:49 Відповісти
Які ще там гарантії від України для рашистської пітьми?
Гарантуватись має одне - повне знищення сухопутних, повітряних і морських угруповань ворога на Півдні України.
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02.11.2022 13:40 Відповісти
попросите ******** ПОКАЗАТЬ "письменные гарантии от Украины" а то местные "зрадофилы" окончательно сойдут с ума!
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02.11.2022 13:41 Відповісти
а покажуть, що тоді? зʼїж своє лайно?
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02.11.2022 14:02 Відповісти
Лайно не може з'їсти інше лайном, це канібалізм.
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02.11.2022 18:31 Відповісти
Насправді все вірно - на словах можна давати зараз будь-які гарантії...
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02.11.2022 13:50 Відповісти
Панстао, я вас прошу, хто вірить цій терористичній організації, я сподіваюся, що це черговий висер для своїх, чекаємо на потоплення чергового корита
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02.11.2022 13:51 Відповісти
Как примитивно русские пытаются сохранить своё лицо после того, как Эрдоган доступно объяснил им, что хрен они помешают движению кораблей с зерном . . .

Письменные гарантии - ага, ага, и ещё Зеленский лично путину видео прислал, где дал "честное пионерское", что не будет больше с русскими военными кораблями задираться. Клоуны московские.
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02.11.2022 14:07 Відповісти
Можна було б сказати, що кацапи обісралися, але... Приймаючи участь у процесі їм зручніше той процес гальмувати. Ну от наприклад були такі заяви, що кацапська сторона не даівала дозвлу на відправку з причини неповного провітрювання трюмів після фумігації. Вони там що шукають - зброю, шпигунів чи комах?
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02.11.2022 14:11 Відповісти
Якась київська гнида підписала указ, який забороняє вести будь-які перемовини київської з московітською гнидою. І якась гнида порушила указ.
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02.11.2022 14:15 Відповісти
Покажіть ще блюдєчко з голубой кайомочкой , на якій Зеля вам приніс - чєлобітную ,, 3.14здаболи ..
Після того як відсмоктали у Єрдогана 😂, вирішили в такий спосіб - сохраніть ліцо ..
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02.11.2022 14:17 Відповісти
Знову треба санкції з Московії знімати !
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02.11.2022 15:12 Відповісти
Письменные гарантии о неприменении военной силы к стране-агрессору от страны-жертвы?
Кто дал гарантии, тест, фамилии и підписи. Страна должна знать своих "героев".
Вы там с дубу рухнули?
Это что такое?
Штыки в землю, ***-ть? Слов нематерніх не осталось...
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02.11.2022 15:22 Відповісти
Маю надію що гарантії написані на мякому папері.
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02.11.2022 15:23 Відповісти
Щось мені здайоцца, що кацапи брешуть, що є якась письмова гарантія.
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02.11.2022 15:36 Відповісти
Тоже кажется, что Эрдоган высказал свое фе - и pycня прикрыла базар и пошла на попятную.
Но не придумать какую-то байку они не могли - нарисовали гарантии.

Надо бы быстренько вторую партию дронов запустить, все проверить.

И вообще "зерновой коридор" маленький, а море большое.

В Одессе проехал за Пересыпь - и все, нет больше никакого коридора.
Плывите, кораблики, ловите рыбку большую и маленькую.

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02.11.2022 16:38 Відповісти
а мо така гарантія як говорив бісмарк.
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02.11.2022 18:37 Відповісти
Он як??!! А наше хвацьке МО здогадалося взяти з МО РФ письмові гарантії,щодо не використання в бойовий діях ударів по мирному населенню,об"єктах енергетики.водопостачання.каналізації??
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02.11.2022 16:40 Відповісти
От ти та інші дурні відразу так і повірили кацапам.
Був би у них якийсь документ, вони б його тут же виклали. Брешуть тому, що злякались турків. Побачили, що від їхнього демаршу нема ніякого ефекту.
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02.11.2022 17:05 Відповісти
можливо...нате ми й дурні! я хочу спитати в тебе,РОЗУМНОГО: цікаво,а є якийсь документ про домовленість-русня не б"є по Кончі-Заспі, а Зе забороняє давати їй відповіді на щоденні обстріли по території Рашки і Білорашки?
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02.11.2022 17:17 Відповісти
А що їм в тій Кончі-Заспі?
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02.11.2022 17:49 Відповісти
що ти хочеш від ТЮлебібнутого? Поки клаповуха видра не Хі-Хікне, вАни не в курсі.
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02.11.2022 22:02 Відповісти
Россия под давлением Турции возобновила участие в "зерновом соглашении" об экспорте продовольствия из Украины по Черному морю. В минобороны РФ заверили, что якобы получили от Украины "письменные гарантии" безопасности.Возобновление работы "зерновой сделки" с участием России произошло, несмотря на опосредованные https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/u-putina-pereshli-k-ugrozam-peskov-nameknul-na-silovoj-sryiv-zernovogo-soglasheniya.htm угрозы Кремля атаковать зерновозы . Этому во многом поспособствовала настойчивость турецкой стороны.Кроме того, власти Турции прямо заявляли, что "зерновые коридоры" могут продолжать работу и без участия РФ.
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02.11.2022 17:03 Відповісти
Скоро ми дізнаємося правду.Якщо напад дронами на Севастополь був останньою операцією ЗСУ на морі,значить....
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02.11.2022 17:19 Відповісти
Росія запросили зняття санкцій з продажу свого зерна і добрив, хтось щось скаже з цього приводу?
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02.11.2022 17:56 Відповісти
скажу, що панночка дюже безграмотна, бо ерефія, ********* чи кацапстан так не пишеться.
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02.11.2022 22:06 Відповісти
Ердоган дів підсрачник пуйлу і воно заспокоїлось
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02.11.2022 18:21 Відповісти
В кацапії щвидко оголосили про гарантії, а які та про що промовчали. Шото крисьониш дуже швидко погодився на відновлення. на нього це не схоже. Осман попередив, що і без нього справляться, пароходи під турками. Вони на трьох іраніше домовлялись,що не будуть вести бойові дії в межах коридору, то які ще треба гарантії. Валодья спасає морду ліца перед кооперативом.
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02.11.2022 23:31 Відповісти
Уверен, наши подписали гарантии на обратной стороне будапешского меморандума
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03.11.2022 01:55 Відповісти
Нехай покажуть ці "пісьменные гарантии"... ... і ми подивимось, чи дійсно Зеленьска шобла така вже начисто хренівша в зраді.... і буде відосик вже не для Гааги... чи то чергове звіздабольство з наміром таким, що якщо Україна скаже "не підписуващи ми нічого і ніяких гарантій не давали" - то чергове звинувачення у зриві і "небажанні допомогти голодним африки"
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03.11.2022 04:40 Відповісти
Что говорит путинская пропаганда:

1. Удар по кораблям ЧФ нанесла Британия
2. Поэтому Россия вышла из зерновой сделки
3. И потребовала гарантий
4. Гарантии дала не Британия, а Украина
5. Которой верить нельзя
6. Поэтому Россия вернулась в сделку

Всё логично, нет?

https://t.me/************ Ватное болото
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03.11.2022 08:10 Відповісти
Лучше и не скажешь....
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03.11.2022 15:46 Відповісти
принуждение кацапов к "зерновой инициативе".
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03.11.2022 09:25 Відповісти
Їбаніть ще раз по флоту, а то щось там писки відкривають.....
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03.11.2022 12:00 Відповісти

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