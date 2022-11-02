Українці збільшили чисту купівлю валюти у жовтні майже на 50%, – Нацбанк

Обсяги купівлі українцями валюти у жовтні перевищили обсяги її продажу на $249,4 млн порівняно з $170 млн у вересні та $106,9 млн у серпні.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.



"Чиста" купівля в жовтні була сформована переважно на готівковому ринку – $228,3 млн: порівняно з вереснем купівля скоротилася з $1,44 млрд до $1,37 млрд, тоді як продаж – з $1,29 млрд до $1,14 млрд.



Відповідно до цих даних, обіг на офіційному готівковому валютному ринку у вересні становить близько двох третин довоєнного рівня, тоді як у перші місяці війни після повної заборони він становив менше ніж 5%.



Підвищення Нацбанком наприкінці вересня ліміту купівлі фізособами безготівкової валюти з 50 тис. грн до 100 тис. грн на місяць під розміщення її на депозиті щонайменше на три місяці не знайшло відображення у статистиці. У жовтні обсяг купівлі безготівкової валюти становив $200 млн порівняно з $200,2 млн у вересні.



Обсяг продажу населенням безготівкової валюти минулого місяця знову трохи зменшився – до $178,6 млн із $179,9 млн у вересні і другий місяць поспіль з початку війни став меншим за обсяг купівлі.



Обсяги операцій із безготівковою валютою у жовтні становили близько 40% від довоєнного рівня.



Загалом з початку цього року населення, за офіційною статистикою, продало валюти на $131 млн більше, ніж купило, проте готівкової валюти було куплено на $537 млн більше, ніж продано.