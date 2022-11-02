"Укренерго" повідомило про додаткові обмеження електропостачання у трьох областях

НЕК "Укренерго" повідомило, що запровадження графіків погодинних відключень наразі недостатньо, тож з 11-ї години компанія вимушена запровадити додаткові обмеження електропостачання споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"На жаль, графіків погодинних відключень сьогодні для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо. Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дію графіків погодинних відключень в цих областях тимчасово припинено.

У компанії наголошують, що тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронівз боку росіян.

Раніше "Укренерго" повідомило, що зранку 2 листопада запроваджує графіки погодинних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.