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алкоголь (377) росія (13628)

Виробник Jagermeister призупинив постачання продукції в Росію

jagermeister

Німецький виробник міцного лікеру Jgermeister офіційно призупинив поставки до РФ, постачальники вже повідомили російські ресторани про підвищення цін на продукцію, що залишилась.

Про це повідомив віцепрезидент Федерації рестораторів і готельєрів РФ Сергій Миронов, передають "РИА Новости".

"Виробник (Jägermeister, – ред.) офіційно призупинив постачання в Росію, дистриб'ютори шукають варіанти поставок і через якийсь час знайдуть. При цьому постачальники вже повідомили ресторани про підвищення цін на Jägermeister, який залишився в наявності", – заявив він.

Як повідомлялося, з початку літа асортимент імпортного алкоголю у російських торгових мережах скоротився на 40-95% в залежності від категорії, у найближчі місяці він може зменшитися ще на 40-50%.

Нагадаємо, у червні британська компанія Diageo прийняла рішення про остаточне припинення бізнесу в Росії. Компанія випускає продукцію під такими брендами як Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan та іншими.

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довго зріли...не хотіли грошики втрачать німецькі потвори
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02.11.2022 11:52 Відповісти
тепер тільки бояра
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03.11.2022 22:35 Відповісти

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